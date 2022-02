वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के बेलसर में गोरौल सरैया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत (One People died in Road Accident In Vaishali) हो गई. वहीं दूसरे बाइक सवार को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. घटना कि सूचना मिलने पर बेलसर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है.

हादसे में मारे गये व्यक्ति की पहचान सोरहथा बेलसर निवासी राजकुमार महतो के रूप में की गई है. वह पेशे से राजमिस्त्री था. वहीं घायल की पहचान स्थानीय निवासी नन्दू राम के रूप में की गई है. घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों एक बाइक पर सवार होकर काम के सिलसिले में घर से गोरौल जा रहा था, तभी मानपुरा गांव के पास अज्ञात पिकअप वाहन ने ठोकर मार दी. हादसे में राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं नन्दू घायल हो गया.

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बेलसर ओपी की पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौप दिया गया है. पुलिस मामले में हादसे के लिए जिम्मेदार पिकअप की पहचान में जुटी हुई है.

