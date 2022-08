वैशाली: बिहार के वैशाली में राम जानकी ट्रेडर्स पर टैक्स चोरी का (Raid On Ram Janki Traders In Vaishali) आरोप लगा है. दरअसल हाजीपुर शहर के बड़े चीनी और तेल कारोबारी के यहां स्टेट जीएसटी की टीम ने रेड (GST Team Raid In Hajipur) की है. शहर के गुदरी बाजार स्थित श्री राम जानकी ट्रेडर्स के यहां वाणिज्य कर विभाग की पांच सदस्यीय टीम ने छानबीन कर रही है. कारोबारी पर जीएसटी में चोरी के साथ-साथ असीमित भंडारण का भी आरोप है. जिसकी जांच करने के लिए स्टेट जीएसटी की टीम ने दबिश दी है. हालांकि टीम में शामिल सदस्यों ने इस बारे में किसी भी तरह के आधिकारिक बयान देने से इंकार कर दिया है.

हाजीपुर में कारोबारी के यहां छापेमारी : वाणिज्य कर विभाग की सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार- ''देर शाम तक स्टॉक और कागजातों की जांच की जाएगी उसके बाद ही आधिकारिक रूप से कुछ कहा जा सकता है.'' हालांकि बताया जा रहा है कि पूरे बिहार में स्टेट जीएसटी की टीम टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ काम कर रही है और हर जिले में वाणिज्य कर विभाग की टीम कारोबारियों के खिलाफ रेड कर रही है. जिसजे तहत टीम जब नगर थाना क्षेत्र के गुदड़ी बाजार पहुंची तो अफरातफरी मच गई.

2019 में भी एक थोक व्यवसाई के यहां हुई थी रेड : मिली जानकारी के अनुसार रेड की कार्रवाई अब भी जारी है और संभावना जताई जा रही है कि कई और ठिकानों पर भी रेड हो रही है. इससे पहले भी 2019 में विभागीय टीम बड़े पैमाने पर नगर थाना क्षेत्र के गुदरी में थोक व्यवसाई के यहां छापेमारी की थी. तब लगातार दो दिनों तक जांच पड़ताल के बाद कई अनियमितता पाई गईं थी और व्यवसाई को बड़ी रकम फाइन के रूप में भरना पड़ा था.