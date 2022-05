वैशाली: बिहार के वैशाली में दो सगे भाईयों में झगड़ा (Quarrel of two brothers in vaishali) हुआ. यह झगड़ा दोनों भाई के बीच में ताड़ के फल को लेकर हुआ था. उसी झगड़े में बीच बचाव करने गयी गर्भवती भतीजी के पेट में हसली से चाचा ने हमला कर दिया. जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई. दोनों भाइयों में लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ गया कि चाचा को यह भी समझ नहीं आया कि हम भतीजी पर वार कर रहे हैं. इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों से आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गये. घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर मामले में छानबीन की.

गर्भवती भतीजी के पेट पर हसूली से वार: दो सगे भाइयों के झगड़े में चाचा ने एक 7 माह की गर्भवती भतीजी के पेट पर हसूली से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है. गंभीर हालत में जख्मी महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. मामूली ताड़ का फल तोड़ने के विवाद में दो भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था. जिसका खामियाजा बेटी को भुगतना पड़ा. जिसके बाद दोनों पक्ष में हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं. जख्मी महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

'मेरे दरवाजा पर ताड़ का पेड़ है उसी पर फल काटने का विवाद हुआ तो मेरे सगे भाई ने मुझे दिन पहले गाली दी थी. इसके बाद जब हम काम कर लौट रहे थे तो इन लोगों ने मेरे साथ तू-तू मैं-मैं की. यह सभी पांच लोग पहले से ही लोहा का रॉड लेकर बैठे हुए था. मुझे मारने लगे तो मेरी बच्ची देखी तो कहते हुए दौड़ी की मेरे पापा को मार रहा है. वह बचाने के लिए आई थी. इसके बाद मनोज पासवान ने हसूली से मेरी बेटी का पेट चीर दिया. सभी लोग हमको मार रहे थे. जब बच्ची बचाने आई तो उसके पेट पर वार कर दिया. वह 7 महीने की गर्भवती है. उसका इलाज चल रहा है' त्रिभुवन पासवान, पीड़िता का पिता

दरअसल, यह घटना वैशाली के भगवानपुर की है. जहाँ ताड़ के फल के विवाद में एक चाचा ने अपनी 7 माह की गर्भवती भतीजी को हसूली मारकर घायल कर दिया है. जिसमे महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई है. ताड़ फल को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया. दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायल त्रिभुवन पासवान ने बताया कि एक दिन पहले ताड़ के फल को लेकर सगे भाई मनोज से विवाद हुआ था. जिसमे उसने मारने की धमकी दी थी और देर शाम भाई ने अपने सहयोगियों के साथ मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया. जब मेरी बेटी बीच बचाव करने आई तो हसूली से उसके पेट पर वार कर दिया. जिसमें सात माह की गर्भवती किरण गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने घायल के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

