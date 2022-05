वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में दिल दहला देने वाले हत्याकांड (Murder In Vaishali ) का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामला तीसीऔता थाना इलाके (Tisiauta Police Station) का है. दरअसल एक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या की गयी थी. फिर उसके शवों को टुकड़ों में काटा गया था और जो अलग-अलग बोरों में बांधकर फेंक दिया गया था. इस जघन्य हत्याकांड मामले में पुलिस ने मृतक बाबूलाल पासवान के सगे बड़े भाई और उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है.

500 बकरों की बलि देने वाले हथियार से हत्या: घटना के बारे में बताया जाता है कि 500 बकरों की बलि देने वाले हथियार से हत्यारे ने अपने छोटे भाई को ही कई टुकड़ों में काटकर सनसनीखेज हत्या की थी जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने सनकी हत्यारे के साथ उसके दो दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है जो इस हत्याकांड में शामिल थे. हत्यारे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सगे भाई की हत्या की साजिश रची थी. हत्या करने के बाद भाई के शव के टुकड़े (brother cut into several pieces In Vaishali) कर तालाब में फेंक दिया था.

सगे भाई ने भाई को दी खौफनाक मौत: इस हत्याकांड का जब खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए. जिस तरीके से भाई ने भाई की हत्या की थी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था. हत्या इतनी निर्दयता से और जघन्य तरीके से की गई थी जो अत्यंत क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है. हत्या में उस हथियार का प्रयोग किया गया था जिससे उसने 500 से ज्यादा बकरों का सर धड़ से अलग किया था. ठीक उसी तरह से अपने भाई की हत्या के बाद भी हत्यारे ने भाई का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया था. इतने से जब उसका मन नहीं भरा उसने शव को कई टुकड़ों में काटा.

हत्या का एक आरोपी अब भी फरार: आरोपी से पूछताछ के बाद हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. वहीं अभी इस हत्याकांड का एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. घटना 6 मई की है जब स्थानीय नारी खुर्द गांव के पोखर में एक शव बरामद किया गया था. पुलिस ने शव को कई टुकड़ों में बरामद किया था. जिस कारण यह हत्याकांड सुर्खियों में था.

शव के किए गए थे कई टुकड़े: दरअसल बाबूलाल 5 मई को पंजाब से अपने घर लौटा था और 6 मई को उसके बड़े भाई मोहित पासवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर डाली थी. हत्या के बाद शरीर से कपड़ा हटाकर शव को कई टुकड़ों में काट कर अलग अलग कर दिया था. मृतक की पहचान नहीं हो सके इसके लिए शव के टुकड़े किए गए और फिर उसे पोखर में फेंक दिया गया था.

घर से खून से सने कपड़े हुए थे बरामद: हत्याकांड के बाद जब पुलिस मृतक के घर पहुंची थी तो पुलिस ने वह कपड़ा सूखते हुए देखा था जिस पर पड़े खून के धब्बों को साफ कर सूखने के लिए फैलाया गया था. पुलिस तहकीकात के बाद जब हत्या की सूई सगे बड़े भाई मोहित पर गई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे कड़ी पूछताछ की. जिसके बाद हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई.

हथियार घर से बरामद: आरोपी ने स्वीकारोक्ति बयान में पुलिस को बताया था कि जमीनी विवाद में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर भाई की हत्या की थी. हत्या में लगभग 500 बकरों की बलि देने वाले हथियार का प्रयोग किया गया था जिसे हत्या के बाद आरोपी ने घर में ही छुपा दिया था. बाद में पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी मोहित पासवान के अलावा उसके साथी तेजा पासवान और राजा पासवान को गिरफ्तार किया है. वहीं एक अन्य फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

एसडीपीओ ने कही ये बात: हत्याकांड के खुलासे के बाद महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी (Mahua SDPO Poonam Kesari) ने बताया कि जब यह घटना घटी थी तब अनजान व्यक्ति का शव पोखर में मिला था जिसमें सिर, धड़ और शरीर के अन्य पार्ट अलग-अलग फेंके गए थे. पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई थी. इस हत्याकांड में नेम्ड एफआईआर किया गया था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लालबाबू पासवान उसका भाई पंजाब में काम करता था जो घटना से 1 दिन पहले ही आया था. जिसकी हत्या उसके बड़े भाई मोहित ने अपने साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से काटकर किया था.

"साक्ष्य छुपाने लिए शव के अलग-अलग पार्ट कर तालाब में फेंके गए थे. इस मामले में मुख्य अभियुक्त सहित तीन लोगों की गिरफ्तारी की गई है. वहीं एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है. घटना में तलवार नुमा एक हथियार का प्रयोग किया गया था जिससे मोहित पासवान 500 के करीब बकरे की बलि दे चुका है. यह व्यक्ति काफी लंबे समय से बलि देने का ही कार्य करता था. भाई से जब लड़ाई हुई थी तो इसी हथियार का इस्तेमाल कर उसकी हत्या की गई थी. जिसे हत्या के बाद घर में ही छुपा दिया गया था. पुलिस ने हथियार को भी बरामद कर लिया है."- पूनम केसरी, एसडीपीओ महुआ

सलाखों के पीछे पहुंचा खूनी दरिंदा: सगे भाई की सनसनीखेज हत्या करने वाले दुर्दांत हत्यारा भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. लेकिन इस हत्याकांड ने लोगों को चौंका कर रख दिया है. जिस तरह उसने बकरे की तरह अपने भाई के सर को काटकर धड़ से अलग कर दिया और फिर शव के टुकड़े-टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि वह इंसान के रूप में साक्षात दरिंदा था.

