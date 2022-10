वैशालीः शराबबंदी वाले बिहार (Liquor Ban In Bihar) में अवैध शराब का धंधा काफी जोर शोर से फल फूल रहा है. हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, इसके बावजूद आए दिन शराब से जुड़े हुए मामले आते रहते हैं. इसी क्रम में लालगंज थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर अगरपुर जीए हाई स्कूल के पास मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है. एंटी लीकर टास्क फोर्स (police Arrested Two With Liquor In Vaishali) ने मौके से भारी मात्रा में तैयार शराब और उपकरण बरामद किया है. साथ ही दो लोगों को पुलिस ने शराब बनाते रंगे हाथ धर दबोचा.

छत के सहारे घर के अंदर पहुंची पुलिसः एंटी लीकर टास्क फोर्स की टीम ने बताया कि गृहस्वामी घर का मेन दरवाजा बंद कर शराब का निर्माण कर रहा था. सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस ने छत के सहारे अंदर घुसने का प्रयास की. हालाकि कुछ लोगों पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गए. लेकिन दो लोग जो शराब निर्माण कार्य में लगे थे उन्हें पकड़ लिया गया. शराब को लेकर छापेमारी की खबर फैलते ही धंधेबाज के घर के आसपास हड़कंप मच गया. इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि शराब धनधेबबाजों में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है. जबकि पुलिस, उत्पाद व एंटी लिकर टास्क फोर्स लगातार अवैध शराब के धंधे में लगे धांजबाजों पर नकेल कसने में लगी हुई है.

खूब फल फूल रहा गोरख धंधाः पुलिस सूत्रों की मानें तो लालगंज थानेदार अमरेंद्र कुमार एवं उनकी टीम शराब मामले में थोड़ी ढीली नजर आ रही है. शायद यही कारन है कि लगातार कार्रवाई के बावजूद यह गोरख धंधा खूब फल फूल रहा है. मौके पर एंटी लिकर टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे नरसिंह राम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर करवाई की गई है. पकड़े गए अर्धनिर्मित शराब का सही आकलन करके ही बताया जा सकता है. मौके से दो धंधेबाजों को पकड़ा गया है जिसकी जांच पड़ताल की जारही है.

"गुप्त सूचना के माध्यम से पता चला तो यहां हम लोग आए. साथ में थाना पुलिस भी थी. हमारी और थाने के संयुक्त छापेमारी है जिसमें अर्ध निर्मित शराब का सामान बरामद किया गया है. कई सामान शराब निर्मित करने वाला बरामद किया गया है. साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. अभी जब्त सामानों की गिनती नहीं हो पाई है थाने पर जाने के बाद गिनती होगी. खाली बोतल भी बरामद की गई है." - नरसिंह राम, सहायक अवर निरीक्षक, एण्टी लिकर टास्क फोर्स