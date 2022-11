वैशाली: बिहार में वैशाली पुलिस ने शराब तस्करों को लेकर बड़ी कार्रवाई (Major action against liquor smugglers in Vaishali) की है. गुप्त सूचना के आधार पर जिले में बिजली पोल बनाने की फैक्ट्री की आड़ में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया. जहां कई विदेशी ब्रांडेड शराब की मैन्युफैक्चरिंग होती थी. सराय थाना क्षेत्र के शीतलपुर भकुरहर गांव के चौर की तरफ बने कमरे में मिनी विदेशी शराब की फैक्ट्री (Mini Liquor Factory in Vaishali) चलाई जा रही थी. मौके से पुलिस ने बनाया गया 370 बोतल विदेशी ब्रांडेड शराब बरामद की गई है.

ये भी पढ़े : नालंदा में मुखिया निकला शराब माफिया, घर में चलाता था मिनी शराब फैक्ट्री

छापेमारी से पहले धंधेबाज हो गये फरार : देसरी थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की लापरवाही से 8 लोगों की जान गई. बाद में बात सामने आई कि ट्रक चालक नशे में था. जिसके बाद वैशाली पुलिस हरकत में आई और शराब के अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने की कवायद में जुट गई है. सराय थाना क्षेत्र में चलने वाले एक शराब मिनी फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है. यह शराब फैक्ट्री बिजली पोल बनाने वाली फैक्ट्री के आड़ में चल रहा था. सूचना के आधार पर पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो छापेमारी की भनक पाकर धंधेबाज मौके से फरार हो गए थे.

ताला तोड़कर पुलिस फैक्ट्री के अंदर गयी : पुलिस जब छापेमारी के लिए पहुंची तो फैक्ट्री में ताला बंद था. इसके बाद ताला तोड़कर पुलिस की टीम फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुई. वहां से विभिन्न ब्रांडों के तैयार 370 बॉटल नकली विदेशी शराब, पंचिंग मशीन 1050 खाली बोतल व रैपर वगैरह बरामद किया गया. हालांकि इस छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. पुलिस सूत्रों की माने तो धंधेबाजी की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है जिसके आधार पर पुलिस धंधेवाजो की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

बंद फैक्ट्री में बिजली पोल बनाने का काम : घटना के संबंध में बताया जाता है कि बिजली पोल फैक्ट्री के नाम से यह जगह एलॉट है. बिजली पोल बनाने का काम यहां काफी पहले बंद हो चुका है और अब इस बंद पड़े फैक्ट्री का इस्तेमाल अवैध शराब के निर्माण में किया जा रहा था. बता दें कि 2 महीने इससे महज पहले 5 किलोमीटर की दूरी पर सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी में एक नर्सिंग होम में शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ था जिसमें आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी भी हुई थी

ये भी पढ़े : वैशाली के दियारा में देसी कैसीनो का भांडाफोड़, जुए के अड्डे पर होता था लाखों का गेम





"गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई कर मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा किया गया है. जो पोल बनाने वाली फैक्ट्री की आड़ में संचालित था. जहां से बड़ी संख्या में निर्मित शराब की बोतलें, पंचिंग मशीन और खाली बोतल बरामद किया गया है. जिसके आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस धंधे वालों की तलाश में जुट गई है" -ओमप्रकाश, सदर एसडीपीओ, हाजीपुर.