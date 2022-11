वैशालीः बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड कार्यालय में घुसकर बीडीओ मनोज कुमार की प्रखंड प्रमुख पति ने 10 समर्थकों के साथ जमकर पिटाई (Patepur BDO Beaten By Prakhand Pramukh Husband In vaishali) कर दी. घायल बीडीओ को कार्यालय के कर्मियों ने नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया. बीडीओ की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है. बीडीओ ने प्रमुख पति पर 2 लाख रंगादारी (Extortion Demanded From Patepur BDO Manoj Kumar) नहीं देने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है.

"प्रमुख, उपप्रमुख के बेटे सहित कई लोगों ने अचानक हमला कर मारपीट करने लगे. इसके पीछे वजह रंगदारी है. 2 लाख रुपए प्रत्येक महीने रंगदारी की मांग की गई है. हर विभाग से रंगदारी मांगा जा रहा है. प्रमुख पति गणेश राय हैं, जो रंगदारी मांग रहे है. 2 महीने पहले से रंगदारी मांगी जाए रही है. दो-तीन बार कहासुनी हो चुका है. मारने वालों में दो आदमी के पास हथियार था और 10-12 लोग थे जिनको हम पहचान नहीं पाए हैं. दो आदमी के पास डंडा था. बाकी लोग हाथ से मार रहे थे. शरीर में कई जगहों पर चोट है. - मनोज कुमार, पातेपुर बीडीओ

प्रखंड में 5 से 6 लोग गुंडा तपके के हैंः पातेपुर बीडीओ मनोज कुमार ने बताया कि जस्ट हम फील्ड से जांच करके कार्यालय आए ही थे. गार्ड गाड़ी से उतरकर अपने रूम में गये ही थे. रिपोर्ट बनाने की तैयारी कर ही रहे थे कि कई लोगों ने हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि डेढ़ बरसों से पातेपुर में है. पातेपुर ठीक जगह है. यहां पांच से छह लोग गुंडा तपके हैं, जो रंगदारी वसूलने का काम करते है.

आवेदन मिलने पर की जागेयी कार्रवाईः वीडियो ने आरोप लगाया है कि 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी. नहीं देने पर धमकाने के लिए मारपीट किया गया है. वहीं सदर अस्पताल में इलाज करा रहे वीडियो मनोज कुमार ने बताया कि प्रमुख उपप्रमुख के पति सभी ने हमला किया है. वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पातेपुर थाना अध्यक्ष रामा शंकर साह ने फोन पर बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही हैं. आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

