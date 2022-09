वैशाली: बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया (Weather Changed In Bihar) है. वैशाली में आसमानी आफत बनकर ठनका गिरा है. यहां पर आकशीय बिजली गिरने से लालगंज में एक महिला की मौत (One Woman Died In Vaishali Due To Lightning) और एक की घायल होने की सूचना है. वहीं सोनपुर में दो बच्चे समेत पांच लोग झुलस गए. दोपहर बाद मौसम में बदलाव हुआ. वैशाली और सोनपुर में गरज के साथ हुई मूसलाधार बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से लालगंज थाना क्षेत्र के वफापुर शर्मा गांव में अधेड़ महिला की मौत हो गई, एक अन्य घायल है.

वैशाली में वज्रपात से एक महिला की मौत : मिली जानकारी के अनुसार सोनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर नेहालनाथ मंदिर के नजदीक वज्रपात से दो बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि जीतिया गांव निवासी गुरुचरण दास की मां का दशकर्म और सिर मुण्डन, पिण्डदान पीपल के पेड़ के नीचे चल रहा था, इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें दो बच्चे सहित पांच लोग घायल हो गए. घटना के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया. जिसके बाद सभी घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया. ठनका गिरने से घायल हुए सभी व्यक्तियों का इलाज सोनपुर रेफरल अस्पताल और हाजीपुर सदर अस्पताल में किया जा रहा है. जिसमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

आकाशीय बिजली से बचने के उपाय-

1. वज्रपात की आशंका होने पर खुले में न रहे

2. खेती से जुड़े कार्यों को तत्काल बंद कर देना चाहिए

3. तालाब नदी नहर या किसी भी जल निकाय में जानवरों को धोने या मछली पकड़ने गए हो तो कार्य बंद कर दें

4. नौका का परिचालन भी बंद कर देना चाहिए

5. घर में छत पर नहीं जाना चाहिए. साथ ही घर में खिड़की के पास या दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं होना चाहिए.

6. बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल देनी चाहिए