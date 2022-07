वैशाली: शराबबंदी वाले बिहार ( Liquor Ban In Bihar) में शराब के नशे में चूर कार चालक ने एक पिता पुत्र को रौंद डाला. इस दुर्घटना में पिता की मौके पर ही मौत (One Died In Road Accident In Vaishali) हो गई. वहीं पुत्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पिता पुत्र को कुचलते हुए कार दुर्गा मंदिर में घुस गयी.

कार ने पिता पुत्र को रौंदा: घटना को अंजाम देने के बाद कार सवार लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर कार में सवार सभी लोग मौके से फरार हो गए. घटना नगर थाना क्षेत्र के हाथसरगंज जगदंबा स्थान मंदिर (Hathsarganj Jagdamba Sthan Vaishali) के पास की है. बताया जाता है कि सोनपुर थाना क्षेत्र के इस्माइल चक के रहने वाले विवेक कुमार पांडे अपने पुत्र शुभम कुमार और एक अन्य पुत्र के साथ चंद्रालय में अपनी बेटी के यहां आए थे. एक बर्थडे पार्टी में शामिल होकर देर रात सभी अपने घर सोनपुर लौटने के लिए निकले थे.

पिता की मौत, बेटा गंभीर: विवेक कुमार पांडेय व शुभम कुमार एक बाइक पर जबकि उनका दूसरा बेटा दूसरे बाइक पर घर लौट रहा था. लौटने के क्रम में रास्ते में दोनों बाइकों में थोड़ी दूरी हो गई थी. हथसारगंज के जगदम्बा स्थान मंदिर के पास रुक कर विवेक कुमार पांडेय व शुभम कुमार पीछे से आ रही दूसरे बेटे की बाइक का इंतजार करने लगे. इसी बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार आई और दोनों को कुचलते हुए सीधे मंदिर में घुस गई.

मौके से कार छोड़ फरार हुए सभी: देर रात होने से आस पास चहलकदमी न के बराबर थी लेकिन कार ने इतनी जोरदार टक्कर मारी की आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. इसी बीच नशे में धुत कार सवार कार से निकल कर भागने लगा जिसे स्थानीए लोगों ने पकड़ने का प्रयास भी किया. कार में सावर सभी लोग अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गए.

पुलिस कर रही जांच: वहीं कार से रौंदे जाने के कारण मौके पर ही विवेक कुमार पांडेय की मौत हो गई और स्थानीए लोगों द्वारा शुभम कुमार को अस्पताल भेजा गया. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. वहीं पुलिस कार पर सवार लोगों का पता लगाने में जुट गई है. इस विषय में नगर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर पुलिस पता लगा रही है कि कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है. इसके साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

"तेज रफ्तार कार ने मंदिर के पास खड़े पिता पुत्र को कुचल दिया इसके बाद कार मंदिर में घुस गई. लोगों ने कार सवार को पकड़ने का प्रयास भी किया था लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर वह मौके से फरार हो गए. एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है."- मुन्ना कुमार, स्थानीय