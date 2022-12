वैशाली में पीट-पीटकर बुजुर्ग की हत्या

वैशाली: बिहार के वैशाली में हत्या का मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. बुजुर्ग चौक पर चाय पीने गए हुए थे. उसी समय आरोपी ने बुजुर्ग से दो हजार रुपये रंगदारी मांगी. बुजुर्ग ने रंगदारी देने में असमर्थता जताई तो,आरोपी ने उनकी पीट-पीटकर हत्या (Old man was mudered for not paying extortion ) कर दी. लोगों का कहना है कि आरोपी बहाना बना कर दो हजार की रंगदारी मांग रहा था. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था. यह घटना महुआ थाना क्षेत्र के शेरपुर बहोरि गांव की है.



ये भी पढ़ेंः वैशाली में शख्स की गोली मारकर हत्या, स्कूल के बरामदे से मिला शव

चाय पीने के दौरान किया हमलाः शेरपुर बहोरि गांव में 65 वर्षीय स्थानीय नगेंद्र शर्मा चाय पीने एक चाय दुकान पर गए थे. अभी उन्होंने चाय पीना शुरू ही किया था, कि स्थानीय अखिलेश ठाकुर वहां पहुंच गया. उसने नगेंद्र शर्मा से कहा कि 2 हजार रुपए दीजिए. नरेंद्र शर्मा ने पैसे देने से इनकार किया तो उनकी पिटाई करने लगा. लोगों ने बताया कि आरोपी ने अपने हाथ में लोहे का बॉक्सर पहनकर वृद्धि को तबतक पीटता रहा, जब तक उनकी मौत नहीं हो गई.

हत्या के बाद आरोपी फरार हो गयाः इस घटना के दौरान कई लोग वहां तमाशबीन खड़े रहे लेकिन किसी ने भी उनकी जान नहीं बचाई. इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव से ही आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस गिरफ्तार किए गए हत्या के आरोपी से पूछताछ कर रही है. साथ ही मामले की जांच में जुट गई है.

आक्रोशित लोगों ने किया पुलिस का विरोधः मौके पर पहुंची पुलिस को पहले लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था. घटनास्थल पर पहुंचते ही भीड़ ने पुलिस की गाड़ी को मौके से खदेड़ दिया. बाद में आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ. इस विषय में स्थानीय अखिलेश कुमार झा ने बताया कि आरोपी अखिलेश कुमार ठाकुर एक नंबर का बदमाश है. वह चाय पीने नहीं, बल्कि हत्या करने के बहाने आया था. नागेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी थे. उनसे कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद वह उनको उठाया और पटक दिया. कुछ आदमी लोग भी वहां पर थे, लेकिन किसी ने नहीं बचाया.

"आरोपी अखिलेश कुमार ठाकुर एक नंबर का बदमाश है. वह चाय पीने नहीं बल्कि हत्या करने के बहाने आया था. नागेंद्र जी बहुत अच्छे आदमी थे. उनसे कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद वह उन पर हमला कर दिया. कुछ आदमी लोग भी वहां पर था लेकिन किसी ने नहीं बचाया" - अखिलेश कुमार झा, स्थानीय.

आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तारः अखिलेश ने बताया कि आरोपी ने पहले हाथ से पिटाई की. फिर सरिया से पीटा. वह एक नंबर का नशेड़ी है. वहीं इस घटना पर महुआ थाना अध्यक्ष प्रभात रंजन सक्सेना ने फोन लाइन पर बताया कि वृद्ध व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या चाय दुकान पर की गई है. इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. साथ ही इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है.



"वृद्ध व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या चाय दुकान पर की गई है. जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही हैं. साथ ही इस हत्याकांड से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है" - प्रभात रंजन सक्सेना, थानाध्यक्ष महुआ.