वैशालीः बिहार के वैशाली जिले में ग्रामीणों ने चोरी के सामानों के साथ एक युवक को पकड़ कर लोगों ने जमकर युवक की धुनाई (Thief of Nalanda Arrested In Vaishali ) कर दी. गांव में लगातार चोरी के बाद युवक को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरी का खुलासा हुआ. इसके बाद ग्रामीणों ने युवक को उसके किराये वाले घर से पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया. पकड़ा गया युवक नालंदा जिले का निवासी (Nalanda Youth Caught Stealing In Vaishali ) है. यह मामला वैशाली नगर थाना (Vaishali Nagar Police Station) के अंजानपीर चौक के पास की है. पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है.

"रात को 8:00 बजे के करीब एक बिना जान पहचान के व्यक्ति को इस गली में देखा गया वह गली में तीन-चार राउंड मार रहा था और हर घर में ऊपर नीचे कर रहा था. जिसे हमने कैमरे में नोटिस किया उसी दिन हमारे गाड़ी का शीशा खोल कर स्टेपनी और सामान, कैमरे, टेप रिकॉर्डर वगैरह सब चोरी हो गया था. इसको कैमरे के माध्यम से पहचाना गया आज रात में भी एक जगह ऐसी घटना हुआ था वह लोग भी ढूंढ रहे थे इसको. कैमरे के फोटो से पहचानने के बाद लाया गया और उसने कुबूल किया कि उसने सामान चुराया है. जहां उसने डेरा ले रखा था वहां से सामान बरामद हुआ है. कई लोग थे वहां पर जिन लोगों ने अपने अपने सामान का पहचान किया वह सभी सामान ले गए." - इरफान खान, ग्रामीण

मामले का एक वीडियो आया सामनेः बता दें कि रामाशीष चौक और बागमली स्थित आरोपित के किराए के मकान से चोरी की गई चीजें बरामद की गई है. इस पूरे वाकया का वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोग चोर के दरवाजे को खटखटा कर उसे बुला रहे हैं और फिर उसका हाथ पैर बांधकर उसके ठिकानों पर ले कर जा रहे हैं जहां उसने चोरी का सामान छुपा रखा था. फिर एक-एक कर सभी अपने-अपने सामान की पहचान कर सामान ले जाते हैं और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है.

हाजीपुर शहर के लोग थे परेशानः ग्रामीणों ने बताया कि नालंदा से वैशाली आकर यह युवक हम लोगों के नाक में दम कर रखा था. कई दिनों से रोज रात में सामान चुराकर अपने दो ठिकानों पर जमा कर रहा था. पुलिस पर भरोसा करने के बजाए चोरी की कई घटनाओं से परेशान स्थानीय लोगों ने मिलकर चोर की तलाश शुरू कर दी. मेहनत रंग लाया और जो काम पुलिस को करना चाहिए वह काम हाजीपुर शहर के लोगों ने कर दिया.

दो ठिकानों पर मिले चोरी के सामानः लगातार हो रही चोरी की घटना से परेशान लोगों ने पहले तो चोर के दो ठिकानों पर धावा दिया और फिर चोरी के सामान को बरामद कर चोर को भी पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. ग्रामीणों ने बताया कि बागमली और अंजानपीर मोहल्ले में लगातार कई दिनों से चोरी की घटनाएं घट रही थी. परेशान मोहल्ले वालों ने पहले मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. इसके आधार पर चोर की पहचान की गई. लोगों ने चोर के ठिकाने पर पहुंच कर चोर को पकड़ा. आरोपित की निशानदेही पर चोरी के कई सामान भी बरामद किए. सबसे हैरत की बात तो यह है कि पकड़ा गया आरोपित नालंदा के हिलसा का रहने वाला है, जो किराया पर घर लेकर रहता था. और इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम देता था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को थाना ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है.



