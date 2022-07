वैशाली: बिहार के वैशाली में एक किशोर की पीट-पीट कर हत्या (Teenager Was Beaten To Death In Vaishali) कर दी गई. मिली जानकारी के अनुसार भगवानपुर में शादी में डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद खूनी रूप ले लिया. जिसमे एक 15 वर्षीय किशोर की मौत (Murder In Vaishali) हो गई. दोनों तरफ से आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं. सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कल यानी 9 जुलाई रात विवाद हुआ जिसके बाद मारपीट हुई. उसी विवाद को लेकर सुबह में मारपीट हुई और शाम होते होते फिर से मारपीट हुई, जिसमें एक की जान चली गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया. जबकि परिजनों का आरोप है कि सुबह ही आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया था. घर वालों का कहना है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करत तो बच्चे की जान बच जाती.

शादी में डांस करने को लेकर मारपीट : आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया गया था, इसके बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और एक किशोर की मौत हो गई. दरअसल यह पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजाराम गांव की है. जहां के बिनोद राय के घर बारात आई थी और दरवाजा लगाने के दौरान डांस को लेकर कुछ विवाद हो गया. जिसमें दूल्हे की गाड़ी का शीशा फोड़ दिया गया. जिसका आरोप गांव के ही शंभू राय के परिवार वालो पर लगा. देर रात ही बिनोद राय के घर के लोग शंभू राय के घर पहुंचे और मारपीट की. इसी विवाद को लेकर शंभू राय ने सुबह में पंचायती बुलाई लेकिन पंचायती बिनोद राय के पक्ष ने मानने से इंकार कर दिया और सुबह भी दोनों गुट में झड़प हो गया. जिसके बाद शंभू राय ने थाने में आवेदन दिया लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

किशोर की पीट-पीट कर हत्या : शाम को शंभू राय का 15 वर्षीय पुत्र किसी काम से भगवानपुर बाजार जा रहा था, जिसे बिनोद राय के घरवलों ने घेर लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि इलाज के लिए जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. पुत्र के साथ हुए मारपीट के बाद फिर दोनों गुट में मारपीट हुआ. जिसमें दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हो गए. जिसमें से कुछ का पीएचसी तो कुछ का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद गांव में तनाव है. जिसको देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है. पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुट गई है.

'एक बाराती आया था. उसी में डांस करने को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद दूसरे पक्ष के लोग हथियार लेकर के दरवाजे पर आएं और बच्चे की पीट-पीटकर हत्या कर दी' - शंभू राय, मृतक किशोर के पिता