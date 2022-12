वैशाली: बिहार के वैशाली में पुलिस पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप (Police accused of torturing woman) लगाया गया है. बताया जा रहा है कि बेटे की मौत के बाद पुछताछ करने पहुंची पुलिस ने महिला को जोरदार धक्का (Police pushed woman in Vaishali) देकर गिरा दिया. जिससे महिला गंभीर रुप से घायल (Woman injured due to police push in Vaishali) हो गई. महिला के सीने में चोट लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. गौैरतलब है कि 5 दिनों पहले जहरीली शराब के सेवन से पीड़ित के बेटे की मौत हो गई थी.

पुलिस ने महिला को दिया धक्का: मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि महिला की कोई गलती नहीं थी. उसने पुलिस वालों से सिर्फ इतना कहा था कि 'अगर दारू बंद होती तो मेरा लड़का नहीं पीता तो वह नहीं मरता' इतना सुनते ही वहां मौके पर मौजूद पुलिस के वरीय पदाधिकारी डीएसपी सुरेंद्र कुमार पंजियार को गुस्सा आ गया और उसने महिला को धक्का (Police pushed woman in Vaishali) दे दिया. जिसके बाद महिला गंभीर रुप से घायल हो गई है. बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है. पुलिस मृतक राहुल और उसके दोस्तों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंची थी. लेकिन परिजनों ने कोई जानकारी नहीं थी. जिससे पुलिस को गुस्सा आ गया. इस दौरान दोनों की बीच नोंक-झोंक भी हुई. जिसका वीडियो वायरल है.

5 दिन पहले हुई थी बेटे की मौत: बताया जा रहा है कि महनार डीएसपी सुरेंद्र कुमार पंजियार पुलिस बल के साथ महनार थाना क्षेत्र के देशराज पुर पहुंचे थे. जहां 2 दिसंबर को राहुल कुमार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी. राहुल 30 नवंबर को अपने गांव के ही एक शादी समारोह में शामिल होने गया था. जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौैत हो गई. इसी दिन इलाके में तीन और लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत (Three suspected deaths due to poisonous liquor) हुई थी. सभी के परिजनों ने मृतकों के शराब पीने (Death due to drinking poisonous liquor in Mahnar) की बात बताई. जिसके बाद वैशाली एसपी मनीष ने मामले की जांच का जिम्मा महनार एसडीपीओ सुरेंद्र पंजियार को सौंपा था. हालांकि महनार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 9 लोगों को देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया था और बाद में कई जगहों पर छापेमारी कर विदेशी शराब भी पकड़ने का काम किया था.

मृतक के परिजनों ने मीडिया को दी जानकारी: इस विषय में राहुल के पिता रामप्रवेश पासवान और राहुल की मां जीरा देवी ने मीडिया को बताया कि उसके बेटे राहुल के दोस्तों के बारे में पुलिस पूछने आई थी. लेकिन जब पुलिस को इस विषय में जानकारी नहीं होने के कारण कुछ नहीं बताया गया तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की धमकी दी गई. जिसका विरोध करने पर धक्का देकर जीरा देवी को गिरा दिया गया. जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई. वहीं इस विषय पर महनार डीएसपी सुरेंद्र कुमार पंजियार से कई बार संपर्क कर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया. लेकिन उसकी ओर से कोई भी जवाब सामने नहीं आया.



"पुलिस राहुल के दोस्त का नाम पुछ रही थी. राहुल के पापा ने कहा कि हम नहीं जानते हैं कि कौन उसका दोस्त है और किस से दोस्ती किया है. पुलिस ने कहा कि नहीं बताइएगा तो हम आपको ले जाएंगे. हमको डीएसपी साहब धक्का मार दिया. क्योंकि हम उनको बोले थे कि अगर दारू बंद होता तो मेरा लड़का नहीं पीता तो मेरा लड़का तो नहीं मरता. इसी बात पर डीएसपी साहब कसकर धक्का दे दिए" - जीरा देवी, पीड़ित

