वैशाली: जिले के महुआ (Fight In Minor Dispute In Mahua)अनुमंडल में मामूली विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट में सेवानिवृत्त फौजी ( Retire Soldier Died In Fight At Vaishali) की इलाज के दौरान मौत हो गई है. इलाज के दौरान में जख्मी रिटायर्ड फौजी ने फर्द बयान दिया था. इसके बावजूद पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है. सेवानिवृत फौजी की मौत के बाद महुआ एसडीपीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

जिले के महुआ अनुमंडल में मामूली विवाद में पिटाई से एक सेवानिवृत फौजी की इलाज के दौरान मौत हो गई है. मृतक ने अपने फर्द बयान में 4 नामजद और 5 अज्ञात के विरुद्ध मारपीट के मामले का आवेदन दिया था. बावजूद पुलिस इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाई. वहीं, इलाज के दौरान सेवानिवृत फौजी की मौत के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है. बताया गया कि, महुआ थाना क्षेत्र के परमानंद बुजुर्ग निवासी सेवानिवृत्त फौजी कामेश्वर झा के साथ किसी मामूली विवाद को लेकर 21 दिसंबर को स्थानीय लोगों ने मारपीट की थी. इस संदर्भ में कामेश्वर झा ने महुआ थाना को लिखित आवेदन भी दिया था.

दरअसल, आवेदन में उन्होंने बताया था कि, वह जब अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे तो 10 से ज्यादा की संख्या में लोग हथियार से लैस पहुंचे और उनकी पिटाई शुरू कर दी. इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे की भी पिटाई की गई. अपने लिखित आवेदन में कामेश्वर झा ने गांव के लोगों को नामजद आरोपी बनाया था और 5 अज्ञात लोगों पर भी आरोप लगाया था. घटना के बाद कामेश्वर झा का हाजीपुर में इलाज चल रहा था. जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया और पटना में इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई.

वहीं, रिटायर्ड फौजी का शव को गांव लाते ही गांव में कोहराम मच गया. इस मामले में महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी ने बताया कि, मारपीट का मामला सामने आया था. जिसमें जख्मी की मौत हो गई है. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है. सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है. बहुत जल्द इससे जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी. मामले में लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है.



