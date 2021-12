वैशाली: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी (Liquor Smuggling in Vaishali) जारी है. ताजा मामला वैशाली के नगर थाना क्षेत्र का है. जहां दूध बेचने वाला डिब्बे में शराब रखकर होम डिलीवरी करता था. गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करके दूध बेचने जा रहे व्यक्ति को शराब के साथ गिरफ्तार (Milk Seller Arrested with Liquor in Vaishali ) किया है.

ये भी पढ़ें- पुलिसवाले ही दिखा रहे शराबबंदी को ठेंगा, समस्तीपुर GRP में तैनात सिपाही शराब के साथ गिरफ्तार

उत्पाद विभाग ने दूध के साथ शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके दूध विक्रेता के पास मिले डिब्बे में प्लास्टिक की थैली में देसी शराब बरामद की है. आरोपी ने दूध रखने वाले डिब्बे में प्लास्टिक में भरकर देसी शराब रखा था. पकड़े आरोपी की पहचान राय गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव का रहने वाला शंकर राय के रूप में हुई है.

देखें वीडियो

शंकर राय ज्यादातर शहरी इलाकों में दूध बेचने का काम करता था. जिसके कस्टमर कुछ पुलिस अधिकारी भी थे. शराब बेचने की सूचना मिलने के बाद से उत्पाद विभाग की टीम शंकर राय की तलाश कर रही थी. नगर थाना क्षेत्र के कोनहारा घाट के समीप आरोपी को उत्पाद विभाग की टीम रोकी तो वह मौके से भागने लगा. इसके पीछा करके टीम ने उसे पकड़ा.

इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक विजय शेखर दुबे ने बताया कि उत्पाद की टीम लगातार दियारा क्षेत्रों में कच्ची शराब की भट्ठियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है. गुप्त सूचना मिली कि दूध में रखकर शंकर राय नाम का एक व्यक्ति शराब बेचने का काम करता है. जिसके आधार पर एक टीम का गठन कर शंकर राय के गिरफ्तारी के लिए लगाया गया था. गिरफ्तार शंकर राय से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उसे शराब कहां से और कैसे मिलती थी. उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, छापेमारी टीम में शामिल उत्पाद विभाग के एसआई विकास कुमार ने बताया कि नए साल को देखते हुए उत्पाद विभाग सघन जांच अभियान चला रहा है. गुप्त सूचना के आधार पर दूध की आड़ में देसी शराब विक्रेता को पकड़ा गया है. उसके पास से 7 लीटर देसी शराब बरामद की गयी है. जिसकी कीमत 3 हजार रुपये होगी.

ये भी पढ़ें- शराब के नाम पर पुलिस का खेल देखिए.. फर्जी केस कर मैनेज करने के लिए मांगती है 50 हजार.. SP ने 2 को किया सस्पेंड

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP