वैशालीः नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर (Clash in Raghopur) में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े को देखने गए एक तीसरे व्यक्ति को गोली (Man Injured In Firing At Vaishali) लग गई. जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया है. घायल को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया. जख्मी राजीव कुमार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरसिया का रहने वाला है.

ये भी पढ़ेंः Begusarai Crime News: पूजा पंडाल में हंगामे का विरोध किया तो बदमाशों ने मार दी गोली

घायल को किया गया पटना रेफरः बताया जाता है कि गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के महात्मा गांधी सेतु पुल के 10 नंबर पाया के नीचे दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था. तभी वहां से गुजर रहे राजीव कुमार बाइक रोककर झगड़ा देखने लगे. इसी बीच किसी पक्ष के द्वारा फायरिंग की गई. जिसमें 1 गोली आकर राजीव कुमार की बाह में लगी. गोली लगते ही राजीव बाइक से नीचे गिर गए. जख्मी हालत में उनके दोस्तों ने उन्हें एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- पटना में पहले बस हॉकर का किया अपहरण, फिर गोली मारकर कर दी हत्या

झगड़े की आवाज सुनकर रुके थे राजीवः घटना के संदर्भ में पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. इस संबंध में जख्मी राजीव कुमार ने बताया कि तेरसिया से हाजीपुर की ओर आ रहे थे. इसी क्रम में झगड़े की आवाज सुनकर रुके थे, तभी गोली लगी और वह गिर गए. वहीं राजीव कुमार के साथ मौजूद एक शख्स पंकज कुमार ने बताया कि वे लोग हाइवा ट्रक के चालक हैं. ट्रक के ऑनर से बात करने जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते में रुकें थे और गोली चल गई.







बता दें कि बीते दिनों ही तेरसिया दियारे में एक दर्जन राउंड से ज्यादा गोलीबारी और बमबारी हुई थी. जिसमें पुलिस ने 3 जिंदा बम और 6 खोखा बरामद किया था. अभी पुलिस इस मामले को निपटाने में लगी ही है कि एक और गोलीकांड ने पुलिस की नींद उड़ा दी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

नोटः ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP