वैशाली: जिले में एक शादी का गवाह दो गांव के लोग और पुलिस बनी. यह शादी कई मायनों में अनोखी (Love Couple Unique Marriage In Vaishali) थी. प्रेमी को चोर समझकर पीटा गया फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया. पुलिस (Love couple marriage With Help Vaishali Police) को जब सारी सच्चाई पता चली तो लड़के और लड़की के घरवालों से बात की गयी. दोनों पक्षों को समझाया गया और आखिरकार दोनों प्रेमी जोड़ा विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए. मामला सहदेई ओपी (Sahadei OP) क्षेत्र के बाजितपुर कस्तूरी पंचायत (Bajitpur Kasturi Panchayat) के त्रिभुवाणी बाजितपुर गांव (Tribhuvani Bajitpur Village) का है.

कबाड़ी वाला निकला प्रेमी: दरअसल कबाड़ी वाले प्रिंस कुमार से युवती अनिता कुमारी को प्यार हो गया. उसके बाद प्रिंस अक्सर आधी रात को अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर जाने लगा. इसी दौरान कुछ लोगों की नजर प्रिंस पर पड़ी. कबाड़ी वाला होने के कारण लोगों ने सोचा कि यह घर में चोरी करने आया है लेकिन किसी को इस बात का थोड़ा भी इल्म ना था कि यह कबाड़ी वाला असल में प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था.

प्रेमी ने पुलिस को सुनाई प्रेम की दास्तां: बताया जाता है कि देसरी थाना क्षेत्र के माधवपुर गजपति निवासी प्रिंस कुमार अपनी प्रेमिका बाजितपुर त्रिभुवानी गांव निवासी अनीता कुमारी से मिलने रात को उसके घर आया था. दोनों छुप-छुपकर रात में जब मिल रहे थे तभी लड़की के परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी. घटना की सूचना मिलने पर सहदेई बुजुर्ग ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले आई. पुलिस को ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि लड़का चोरी करने के इरादे से घर में घुसा था. वहीं लड़के ने अपने प्रेम की दास्तां पुलिस को सुनाई.

पंचायत ने लिया शादी कराने का फैसला: इसके बाद सुबह लड़का और लड़की दोनों के परिजन अपने अपने गांव के ग्रामीणों के साथ सहदेई बुजुर्ग ओपी पर पहुंचे. पुलिस को बताया गया कि दोनों गांव के लोगों ने पंचायती कर दोनों की शादी का निर्णय लिया है क्योंकि दोनों बालिग थे ऐसे में परिजनों की सहमति से शादी हो सकती थी. दोनों के परिजनों की आपसी सहमति से दोनों प्रेमी-प्रेमिका की शादी सहदेई बुजुर्ग प्रखंड परिसर स्थित शिव मंदिर में करा दी गई. इस दौरान मौके पर सहदेई बुजुर्ग ओपी की पुलिस भी उपस्थित रही.

ऐसे हुआ था प्यार: बताया जाता है कि अनिता और प्रिंस कुमार की मुलाकात लगभग छह महीने पहले हुई थी. तब से दोनों एक दूसरे से फोन से संपर्क में थे. दोनों एक-दो बार बाजार में भी मुलाकात कर चुके थे. इसी तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ा और मामला यहां तक पहुंचा. प्रिंस कुमार के अनुसार वह कबाड़ी का काम करता है और उसके पिता भी कबाड़ी का काम करते हैं.

"मैं कबाड़ी का काम करता हूं. पिता भी कबाड़ी का काम करते हैं. ग्रामीणों ने साइकल घर के बाहर देखा था इसी वजह से पकड़ा गया."- प्रिंस कुमार

पुलिस ने सुलझाया मामला: वहीं इस विषय में ओपी प्रभारी संगीता कुमारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक चोरी करने गया है लेकिन मौके पर पहुंचने पर पुलिस द्वारा जांच किया गया तो जानकारी मिली कि मामला प्रेम प्रसंग का है. इसके बाद पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए थाने ले आई थी.

"दोनों के परिजन व गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि दोनों बालिग हैं. दोनों को साथ कर दिया जाए. इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई."- संगीता कुमार, सहदेई ओपी अध्यक्ष

