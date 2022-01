वैशाली: बिहार में अपराध लगातार (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रहा है. बेखौफ अपराधी खुलेआम लूट, हत्या जैसे वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला (Crime In Vaishali) वैशाली के महुआ प्रखंड का है, जहां पुलिस बनकर घर में घुसे लुटेरों ने जमकर लूटपाट (Loot In a House At Vaishali) की घटना को अंजाम दिया है. इस दौरान लुटेरों ने घर में लोगों से मारपीट भी की है. लूटपाट की इस घटना के बाद ग्रामीण दहशत में हैं. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

बता दें कि, भगवानपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर बुजुर्ग गांव में शिवचंद्र पासवान के घर में देर रात आधे दर्जन की संख्या में लुटेरे पहुंचे थे. जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे तभी लुटेरों ने खुद को पुलिस बता कर दरवाजा खटखटाया. अपराधियों ने कहा कि, हम प्रशासन हैं और गुप्त सूचना मिली है कि घर में कुछ छिपा कर रखा गया है. जिसके बाद घर वालों ने दरवाजा खोल दिया जिसके बाद लुटेरों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है. वहीं पूछताछ करने पर लुटेरों ने घरवालों को पीटा भी है.

इस दौरान घर में रखें तमाम कीमती सामान और जेवरात लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं. इस विषय में पीड़ित गीता देवी ने कहा कि, टॉर्च जलाकर बोला कि दरवाजा खोलो हम प्रशासन हैं. दरवाजा खोलें तो अंदर आकर सामान चोरी करने लगा. गले का चेन और कान का झुमका भी छीन लिया. बोच्चो के टोकने पर उनकी पिटाई भी कर दिया है. वहीं, गीता देवी के पुत्र संजय कुमार ने बताया कि दरवाजा नहीं खोलने पर अपराधी खिड़की का शीशा तोड़ रहे थे जिसकी वजह से मां ने डर से दरवाजा खोल दिया और अपराधियों ने खुद को प्रशासन बताकर लूटपाट की है.

घटना के दौरान अपराधियों ने घर वालों को बताया कि, गुप्त सूचना मिली है कि, घर में कुछ छिपा रखा है. पीड़ित संजय कुमार ने बताया कि, इस ढंग से पहले भी उनके घर में चोरी हो चुकी है. लेकिन स्थानीय महुआ थाना ने इसकी कोई सुधि नहीं ली है. वहीं, इस संबंध में जब महुआ थानाध्यक्ष के नंबर पर फोन किया गया तो सब इंस्पेक्टर अजय सिंह ने कहा कि, उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. बड़ा बाबू का तबादला हो चुका है. लेकिन अभी वह चार्ज नहीं दिए हैं. इसलिए घटना की जानकारी लेकर बताया जाएगा. हालांकि, घटना के बाद मौके पर पहुंचकर महुआ थाना की पुलिस ने मामले की छानबीन जरूर की है. फिलहाल इस विषय में जानकारी देने के पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था.

