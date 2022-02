वैशाली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) बार-बार स्पष्ट कर चुके हैं कि शराबबंदी के मुद्दे पर वे कोई समझौता नहीं करेंगे. शराबबंदी के खिलाफ अभियान (Action against liquor ban) को और तेज किया गया है. इधर, विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार मुख्यमंत्री को निशाना बनाता रहा है. लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान (Jamui MP Chirag Paswan) ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला (LJPR Chirag Paswan attack on CM Nitish) बोला है. उन्होंने कहा कि सीएम के सिर पर शराबबंदी का हौवा सवार है. इस बारे में उनकी सोच (CM Nitish Kumar on liquor ban) समझ से पड़े है.

हाजीपुर में कई निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि कभी शिक्षक शराब पकड़ेंगे तो कभी हेलीकॉप्टर से शराब पकड़ा जाएगा. सीएम को छोड़कर बाकी सब लोग शराब पकड़ने में लगे हैं. बिहार में अपराध बढ़ रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं. बालिका गृहकांड हो रहा है लेकिन इसकी परवाह उन्हें नहीं है. चिराग ने कहा कि ऐसे में गृह मंत्रालय सीएम के पास होने के बाद भी अगर शराबबंदी कानून को सीएम धरातल पर नहीं उतार पा रहें है तो यह उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है.

लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान

यूक्रेन और रूस में जारी जंग (Russia Ukraine War) के बीच बिहारी छात्रों के यूक्रेन में फंसे को लेकर सांसद चिराग पासवान ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वहां अपने देश और खासकर बिहार के कई छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. दो देशों के बीच के विवाद में छात्रों की जान खतरे में है. इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से विदेश मंत्री को दी है. साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द अपने देश के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वापस बुलाये.

वहीं, भारत द्वारा समर्थन देने के मामले में उन्होंने सधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है. ऐसे में इसके लिए अधिकृत व्यक्ति ही बोलें तो बेहतर होगा. हालांकि उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह समर्थन देने के मुद्दे पर जो भी विचार करेगी, वह देशहित में होगा. अपने चाचा और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस द्वारा चिराग के हाजीपुर में रहने को लेकर उठाए गए सवाल के जवाब में चिराग ने पलटवार करते हुए की मैं अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए आता हूं. यह मेरा घर है.

