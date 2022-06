वैशालीः बिहार के वैशाली जिले में लगातार हो रही अपराधिक घटनाओं (Crime In Vaishali) के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. पुलिस ने बैंक लूट कांड के साथ ही ज्वेलरी दुकान लूट कांड का भी उद्भेदन (Jewelry Shop And Bandhan Bank Robbery Case Exposed In Vaishali) किया है. इस मामले में एक ही गिरोह ने बंधन बैंक और आभूषण दुकान में लूट की थी. बताया गया कि 3 जिलों में वांछित दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्तौल, लूटे गए नकद रुपए और चांदी के सिक्के को बरामद किया गया है.

पढ़ें- VIDEO: ज्वेलरी शॉप में लूट के दौरान गोली मारकर हत्या, CCTV में दहला देने वाली वारदात

"17 जून 2022 को बासुदेवपुर चापुता में सुरभि ज्वेलर्स में लूट हुई थी और 22 जून को महनार थाना क्षेत्र के बंधन बैंक में लूट हुई थी. जिसका उद्भेदन किया गया है. यह घटना कॉमन गैंग ने अंजाम दिया था. गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों का अच्छा खासा अपराधिक इतिहास है. इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. गैंग से जुड़े कई अपराधियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल चुकी है" - मनीष, वैशाली एसपी

विशेष जांच दल को मिली सफलताः वैशाली एसपी मनीष (Vaishali SP Manish) की ओर से गठित जिला स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बंधन बैंक में लूट और स्वर्ण दुकान में लूट के मामले को हल करने में सफलता पायी. दोनों मामले का खुलासा वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस के अलावे 63 हजार रुपए नकद, लूटे गए आभूषण में से 5 चांदी के सिक्के को बरामद किया है.

3 जिलों की पुलिस को थी तलाशः गिरफ्तार रघुवीर राम और सुदीन पासवान वैशाली जिले के रहने वाले हैं. इन लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले में एक दर्जन से अधिक संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं. बता दें कि 17 जून को सदर थाना क्षेत्र के एक स्वर्ण दुकान से आभूषण की लूट हुई थी. जबकि महनार थाना के पास स्थित बंधन बैंक से 22 जून को 3 लाख रुपए की लूट हथियार के बल पर की गई थी.

दोनों कांडों में एक ही गैंग का हाथः वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि 17 जून को बासुदेवपुर चापुता में सुरभि ज्वेलर्स में लूट हुई थी और 22 तारीख को महनार थाना क्षेत्र के बंधन बैंक में लूट हुई थी, जिसका उद्भेदन किया गया है. यह घटना कॉमन गैंग ने अंजाम दिया था. गैंग के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इन दोनों का लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास है. इस गैंग से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. गैंग से जुड़े कई अपराधियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल है.



पढ़ें-पटना में पूर्व सैनिक से 10 लाख की लूट, बैंक से पैसा निकालकर जा रहे थे घर