वैशाली (हाजीपुर) : हाजीपुर में बालू माफिया ने दुस्साहस का परिचय देते हुए न सिर्फ पुलिसकर्मियों पर हमला किया बल्कि एक पुलिसकर्मी को चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया (sand mafia threw ASI from tractor In Hajipur). बालू लदे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास कर रहे सदर डीएसपी को गाड़ी से रौंदने का भी प्रयास किया गया (sand mafia tried to crush the DSP In Hajipur). इसमें सदर एसडीपीओ राघव दयाल बाल-बाल बच गए. बाद में पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. एक बालू लदा ट्रैक्टर भी पुलिस ने जब्त किया है.

अंजानपीर चौक के पास की है घटना : चलती गाड़ी से फेंके गए पुलिसकर्मी के बयान पर नगर थाने में ज्ञात और अज्ञात बालू माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है. गिरफ्तार आरोपियों में सदर थाना क्षेत्र के गौसपुर इजरा निवासी जीतेंद्र राय और वैशाली थाना क्षेत्र के रहीमापुर निवासी चंदन कुमार राय शामिल हैं. घटना के संबंध में बताया गया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के अंजानपीर चौक के पास अवैध बालू लदे कुछ ट्रैक्टर खड़े हैं. जिन्हें बेचा जाना है. सूचना के आधार पर नगर थाना की पुलिस सदर एसडीपीओ राघव दयाल के नेतृत्व में मौके पर छापेमारी करने पहुंची थी. पुलिस को देखते ही कई गाड़ी वाले मौके से फरार हो गए. दो बालू लदे ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़ लिया. एक ट्रैक्टर पर नगर थाना के एएसआई प्रमोद सिंह बैठ गए और चालक को ट्रैक्टर नगर थाना लेकर चलने को कहा. जिसके बाद ट्रैक्टर चालक और उसके सहयोगियों ने चलते ट्रैक्टर से एसआई प्रमोद सिंह को सड़क पर फेंक दिया.

दो-तीन बार एसडीपीओ को किया गया रौंदने का प्रयास : उसके बाद पुलिसकर्मी भाग रहे उस ट्रैक्टर को घेर कर पकड़ने का प्रयास करने लगे. इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने पुलिसकर्मियों को रौंदने का प्रयास किया. इस हमले में एसडीपीओ राघव दयाल बाल- बाल बचे. बताया गया कि दो-तीन बार ट्रैक्टर को आगे पीछे कर राघव दयाल को निशाना बनाया गया, लेकिन वे किसी तरह दूसरी और पलटी मारकर बच गए. इसके बाद चालक ट्रैक्टर लेकर मौके से भाग निकला, जिसे बाद में पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर दूर नगर थाना क्षेत्र के नाका नंबर 3 से पीछा कर पकड़ा. साथ ही पुलिस ने छापेमारी कर बालू के अवैध धंधे में लिप्त दो आरोपियों को भी पकड़ा.

अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी : इस विषय में सदर एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बालू माफिया को पकड़ने के लिए वह खुद अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे थे. जहां पुलिस को देखते ही कई ट्रैक्टर वाले भागने लगे. एक ट्रैक्टर को पकड़कर एक पुलिसकर्मी नगर थाने ला रहा था. तभी पुलिसकर्मी को धक्का देकर ट्रैक्टर से गिरा दिया गया. जब ट्रैक्टर को अन्य पुलिसकर्मी और मेरे स्तर पकड़ने का प्रयास किया गया तो ट्रैक्टर चालक ने कई बार पुलिस कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया. जिसमें उन्हें भी निशाना बनाया गया था. इस मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और एक ट्रैक्टर जब्त किया गया है. नगर थाना में मामला दर्ज कर पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

