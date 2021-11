वैशाली: पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार पशुपालकों को लोन (Government Giving Loan to Cattleman) दे रही है. लाभान्वित होने वाले पशुपालकों को 2 लाख का सरकारी ऋण (2 Lakhs Loan to Cattleman from Government ) दिया जाएगा. ऐसे लोग जिनका मुख्य पेशा पशुपालन (Animal Husbandry in Vaishali) है. उनको इस योजना से लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी या पशु चिकित्सालय में आवेदन देना होगा. इसके बाद आवेदनों की समीक्षा होगी और उनके आवेदन को स्वीकृत कर बैंकों को भेज दिया जाएगा. जहां पशुपालक का खाता खुला है. इसके बाद सीधे पशुपालक के खाते में सीधे रुपए भेज दिये जाएंगे.

इस संबंध में पशुपालन पदाधिकारी डॉ. पिंकी कुमारी ने बताया कि मुर्गीपालन, बकरीपालन, भेड़पालन, मत्स्य पालन एवं दुग्ध आदि के लिए लोन की सुविधा दिया जा रहा है. जो व्यक्ति पहले से मवेशी पाल रहे हैं और इस क्षेत्र में रोजगार तलाश रहे हैं, ऐसे पशुपालक लोन लेकर पशुपालन कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि लोन लेने के लिए पहले प्रखण्ड में फार्म भरकर पशुपालन विभाग में जमा करना होगा. उसके बाद एक निर्धारित तिथि को जिलास्तर पर कैम्प लगाकर समीक्षा किया जाएगा. समीक्षा के बाद लोन बैंक द्वारा दिया जाएगा. यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तरह ही है. जिसमें पशुओं के चारा, दवा और शेड आदि बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं. फिलहाल प्रत्येक प्रखंड मे 300 पशुपालकों को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है.

गौरतलब है कि ज्यादातर देहाती क्षेत्रों के पशुपालक पूंजी के अभाव में पशु पालन नहीं कर पाते. जिसके कारण उनको मुनाफा भी बेहद कम मिलता है और परिवार तंगी के हालत में रहता है. ऐसे में सरकार द्वारा लायी गई यह योजना निश्चित ही किसानों को कितना लाभ देगी. यह आने वाला समय बताएगा.

