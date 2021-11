वैशाली: बिहार के वैशाली (Vaishali) में 2 दर्जन से अधिक छात्राओं हाजीपुर सदर अस्पताल (Hajipur Sadar Hospital) के सिविल सर्जन के सामने अपनी 14 सूत्री मांग रखी. अपने मांग पत्र में उन्होंने महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड (Sanitary Pads for Women), आयरन की गोली (Demand for Distribution of Iron Tablets), कोरोना टीकाकरण अभियान (Corona Vaccination Campaign in Vaishali) में तेजी लाने की मांग शामिल है.

ये भी पढ़ें: Video: बिहार का धक्का मार एंबुलेंस... बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था देख रोना आ जाएगा

ज्ञापन सौंपने वाले सभी किशोरियां भगवानपुर प्रखंड से हाजीपुर सदर अस्पताल आई थीं. उन्होंने सिविल सर्जन को अपना मांग पत्र सौंपा. इसको पढ़ने के बाद सिविल सर्जन ने ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा पदाधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

समूह का नेतृत्व करने वाली अख्तरी बेगम ने बताया कि वह एक संस्था से जुड़ी हुई हैं. उसके तहत किशोरियों के साथ उनकी मांग को लेकर वैशाली सिविल सर्जन के पास पहुंची थी. वहीं मांग पत्र के संदर्भ में वैशाली सिविल सर्जन डॉ. उषा किरण वर्मा ने बताया कि कोविड-19 योजनाएं रुकी हुई थी, जिसको अविलंब समीक्षा कर चालू करने का निर्देश दे दिया गया है. सिविल सर्जन ने बच्चियों के जागरूक होकर मांग पत्र सौंपे जाने को लेकर कहा कि उन्हें इस बात से बेहद खुशी है कि बच्चियां जागरूक हो रही हैं.

ये भी पढ़ें: बेटे के लिए खुद कमरा पेंट कर रहे हैं पैरालिंपिक मेडल जीतने वाले प्रमोद भगत के पिता, सरकार है कि बुलाती ही नहीं

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP