वैशाली: जिले (Crime In Vaishali) से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. इंटर की छात्रा (Inter Stedent Murder In Vaishali ) ने एक लड़के के प्यार को ठुकराया तो सनकी प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी. बताया जाता है कि छात्रा आरोपी की हरकत से परेशान थी. उसने इसकी जानकारी अपने पिता को भी दी थी. पिता ने 6 दिन पहले ही थाने में लिखित आवेदन दिया था. जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो गांव में इस बाबत पंचायत बुलाई गई थी. बावजूद छात्रा की जान नहीं बची और एक तरफा प्रेम में पागल प्रेमी ने घर में घुसकर छात्रा की गला दबाकर हत्या ( Girl Strangled To Death In Vaishali) कर दी.

एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि छात्रा ने लड़के के प्यार के प्रपोजल को ठुकरा दिया था. जिसके बाद एक तरफा प्यार में पागल प्रेमी ने घर में घुसकर छात्रा को मौत के घाट उतार दिया. लड़का रात को लड़की के घर पहुंचा और घर के पिछले भाग को तोड़कर उसके कमरे में दाखिल हो गया. नींद से सोयी लड़की का सनकी प्रेमी ने गला घोंट दिया.

लड़की छेड़खानी से थी परेशान: प्रेमी बार-बार छात्रा को कोचिंग जाने के दौरान शादी करने और प्यार करने की बात करता था लेकिन छात्रा ने इससे पूरी तरीके से इनकार किया. प्यार में नाकाम होने पर प्रेमी ने घर में ही घुसकर छात्रा की हत्या कर दी. आरोप है कि अनिल कुमार ने गला दबाकर छात्रा की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. सूचना मिलते ही गोरौल थाना पुलिस घटनास्थल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. छात्रा के घर वाले का रो रो कर बुरा हाल है.

पिता ने थाने में छेड़खानी का दिया था आवेदन: वहीं छात्रा के पिता ने गांव के ही लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बच्ची ने युवक से शादी और प्यार करने से इंकार कर दिया इसलिए हमारी बच्ची की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है. वहीं पुलिस इस मामले पर कुछ बोलने से बचती भी नजर आ रही है. जब इस मामले पर गोरौल थाना अध्यक्ष से फोन पर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में हमें अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है. लेकिन लड़की की पिता का जिस तरीके से आवेदन आएगा उस अनुसार पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी.

"मेरी बेटी कोचिंग पढ़ाई करने जाती थी तो उसके पीछे दूर का रिश्तेदार अनिल कुमार जाता था और छेड़खानी करता था. वह बार बार शादी के लिए कहता था. मेरी बेटी ने साफ तौर से मना कर दिया था जिसकी लिखित शिकायत मैंने थाने को दी थी. इसके बाद गांव में पंचायत हुई थी जहां लड़के ने 3 से 4 दिनों में कारनामा करने की बात कही थी. वह घर के पिछले हिस्से को तोड़कर घर में घुसा और सोनम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी."- उमेश कुमार, मृतक सोनम के पिता

पहले भी हो चुकी हैं कई घटनाएं: वैशाली में लगातार इस तरीके की घटना हो रही है लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है. इससे पूर्व लालगंज बाजार में दिनदहाड़े प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को गोली मारकर हत्या कर दी थी. उस मामले में भी पुलिस ने जब खुलासा किया था तो पता चला कि प्रेमिका ने प्रेमी का नंबर ब्लॉक कर दिया जिसके कारण प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की गई. इससे पूर्व महुआ थाना क्षेत्र में भी एक लड़की ने प्यार करने से इनकार किया तो युवक ने कोचिंग जा रही छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी. इस मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया तो प्रेम प्रसंग कि मामला सामने आया. अब देखने वाली बात है कि गोरौल थाना क्षेत्र की घटना में पुलिस को क्या सुराग मिलता है और पुलिस हत्यारे को कब तक गिरफ्ता कर पाती है. फिलहाल इस मामले पर पुलिस कुछ भी मीडिया के सामने बोलने से बच रही है.

