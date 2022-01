वैशाली: वैशाली जिले में पुलिस ने आपराधिक वारदात की योजना बनाते चार बदमाशों को गिरफ्तार (Four criminals arrested in Vaishali) किया है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की. बदमाशों के कब्जे से दो कट्टे, दो कारतूस, एक लूटी गई बाइक और 30 हजार रुपए नकद बरामद हुए हैं. पुलिस की पूछताछ में अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र में लूट समेत अन्य कई मामलों (Crime in vaishali) में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इन बदमाशों पर हथियारों की सप्लाई करने का भी आरोप है. पूछताछ के बाद सभी अपराधियों को जेल भेज दिया गया.

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी एक स्थान पर एकत्रित होकर किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे है. यह सूचना मिलते ही पुलिस उस स्थान पर धावा बोल दिया. वहां से चार अपराधियों की गिरफ्तारी हुई. इनके पास से दो देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, एक लूटी गई बाइक और 30 हजार रुपए नकद बरामद हुए. पकड़े गए बदमाशों में लालगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला चंदन कुमार, करतहां थाना क्षेत्र के गोरिया गांव का हिमांशु कुमार और लोतन गांव का रहने वाला वीरेंद्र कुमार तथा विक्की शामिल है.

इस संबंध में लालगंज थाना अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के सिरसा राम राई के योगी स्थान के समीप से गिरफ्तारी की गयी. चारों अपराधी अपराध की योजना बनाने के लिए हथियारों से लैस होकर वहां जुटे थे. इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है. पकड़े गए अपराधियों से सख्त पूछताछ की गई तो इन्होंने ग्राहक सेवा केंद्र में हुई लूट, गैस वितरण एजेंसी कर्मी से लूट के साथ-साथ अन्य लूटपाट की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है.

बदमाशों की निशानदेही पर पकड़े गए बदमाश चंदन के घर से ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी से लूटे गये 30 हजार रुपए, आधार कार्ड और गैस एजेंसी कर्मी से लूटा गया उपभोक्ता कार्ड बरामद किया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए बदमाश जिले के अलग-अलग जगहों पर अवैध हथियार, गोली व चोरी की बाइक बेचते थे. सभी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है. बताया गया कि लालगंज पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों का लंबा चौड़ा गिरोह है. कई अपराधियों के बारे में पुलिस को जानकारी मिल चुकी है. पुलिस अब उन अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है.

