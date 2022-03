वैशालीः बिहार के वैशाली जिले में एक मालगाड़ी बर्निंग ट्रेन बनने से बच गई. बरौनी-गोरखपुर रेलखंड के सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास चावल लदे मालगाड़ी में अचानक आग (Fire In Goods Train Near Sahadai Buzurg Station In Vaishali) लग गयी. इसके बाद ट्रेन के लोको पायलट ने मालगाड़ी को सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास खड़ा कर दिया और तत्काल कंट्रोल को इसकी सूचना दी. लोको पायलट की सूचना पर फायर बिग्रेड की 2 गाड़ियों को बुलाकर आग को नियंत्रित किया गया. इसके बाद मौके से मालगाड़ी रवाना हुई.

पढ़ें-VIDEO : मधुबनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, धू-धू कर जल उठी बोगियां

कैसे हुआ हादसाः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से चावल लोड कर डिब्रूगढ़ के लिए एक मालगाड़ी जा रही थी. बोगी में गर्मी के कारण चावल लदे एक वैगन में आग के कारण काफी धुंआ उठ रहा था. इसकी भनक लगते ही ट्रेन के लोको पायलट ने मालगाड़ी को सहदेई बुजुर्ग स्टेशन के पास खड़ा कर दिया और तत्काल कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई. धुआं उठते मालगाड़ी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा थी. इसी बीच कंट्रोल की सूचना पर मौके पर फायर बिग्रेड की दो गाड़ियों पहुंची और आग को काबू किया गया. वहीं आग की सूचना पर रेलवे के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

क्या बोले हाजीपुर सीपीआरओः पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के सीपीआरओ वीरेंद्र कुमार (CPRO ECR Hajipur Virendra Kumar) ने बताया कि चावल लदे एक बोगी से धुआं उठने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर रेल कर्मियों और फायर बिग्रेड की ओर से स्थिति को नियंत्रित किया गया. चावल लदे बोगी से धुआं उठने का कारण तेज गर्मी हो सकता है. उन्होंने बताया कि इस वजह से कोई भी ट्रेन को डिले नहीं किया गया है. यातायात पूर्णतः सुचारू रूप से जारी है.

ट्रेनों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ाः हाजीपुर पोस्ट के आरपीएफ इंस्पेक्टर गणेश कुमार राणा ने बताया कि सूचना मिलते ही रेलवे के तमाम डिपार्टमेंट के लोग सहदेई स्टेशन पर पहुंच गए थे. हालांकि बात बहुत बड़ी नहीं थी. जल्द ही फायर बिग्रेड की मदद से आग को नियंत्रित कर लिया गया था. राहत की बात रहा इस दौरान इस रूट की ट्रेनों के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

पढ़ें- Patna Sahib Station पर हिमगिरि एक्सप्रेस से निकला धुंआ, मची अफरा-तफरी

नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP