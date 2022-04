वैशाली: शनिवार की देर वैशाली (Fire in Vaishali) के गोरौल में बड़ा हादसा हुआ है. पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में भीषण आग (Fire at Punjab National Bank branch in Goraul Vaishali) लग गई. इस अगलगी की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने के कारण बैंक के कागजात सहित लाखों रुपये के उपकरण जलकर राख हो गये हैं. बैंक खुलने के बाद क्षति का आकलन किया जाएगा लेकिन आशंका जतायी जा रही है कि आग से बैंक को लाखों का नुकसान हुआ है. आग लगने की वजह शॉट सर्किट बताई जा रही है.

दस्तावेज, कंप्यूटर व अन्य सामान जले: घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात लगभग साढ़े 12 बजे अचानक बैंक से आग की लपटें उठने लगीं. इसके कारण बाजार में अफरा तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना गोरौल थाना को दी. इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची. दमकल को सूचना दी गयी. दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग लगने से बैंक का कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित कंप्यूटर और अन्य सामान पूरी तरह जल गये. आज रविवार का अवकाश है लेकिन बैंक के अधिकारी पहुंच कर आग से हुई क्षति का आकलन करेंगे.

