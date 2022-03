वैशाली: ग्रामीण विकास व स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Development & Self Employment Training Institute) से प्रशिक्षण लेकर महिलाएं अब पुरुषों को वित्तीय सलाह देने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. महिला जागरुकता अभियान (women awareness campaign) के तहत बैंक सखी का चयन किया जा रहा है. जीविका दीदियों को 7 दिनों का प्रशिक्षण (Financial advice training to Jeevika Didi in Bihar) देकर बैंक सखी के रूप में स्थापित किया जाएगा. इस योजना के तहत बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक बैंक सखी होंगी. जो स्थानीय लोगों को वित्तीय लेन-देन में न सिर्फ मदद करेंगी बल्कि उन्हें सलाह भी देंगी.

बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर लेन-देन और सरकारी स्कीमों के फायदों की जानकारी भी बैंक सखी द्वारा लोगों को दिया जाएगा. यहां तक कि बुजुर्ग लोगों के पैसे भी बैंक से निकाल कर उनके घर तक बैंक सखी द्वारा पहुंचाने का काम किया जाएगा. बैंक सखी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को वित्तीय प्रबंधन कर पैसा बचाने का गुर भी बताएंगी. इसके तहत हाजीपुर के रुड़सेटी संस्था में मधुबनी जिले से आईं 33 जीविका दीदियों का प्रशिक्षण कार्य पूरा हो गया है. बहुत जल्द इन सभी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस (Indian Institute of Banking Finance) के द्वारा ऑनलाइन एग्जाम लेकर प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा. इसके बाद यह बैंक सखी के रूप में स्थापित हो सकती हैं.

देखें वीडियो

ये भी पढ़ें: मास्क के बाद अब जीविका दीदीयां बनाएंगी स्कूल के यूनिफॉर्म, मुंगेर में खुला पहला ट्रेनिंग सेंटर

इस विषय में रूडसेटी हाजीपुर के निदेशक संजीत कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त जीविका दीदी कहीं भी सीएससी और सीएसपी चला सकती हैं. उनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना सरकार का उद्देश्य है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के साथ-साथ जानकारी भी देंगी. ये ग्रामीणों को वित्तीय सलाह देंगी ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें. हमारे बीच जितनी महिलाएं हैंस वह ग्रामीण परिवेश की हैं. इससे महिला सशक्तिकरण को भी काफी बल मिलेगा.

वहीं, इस विषय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही कविता कुमारी ने बताया कि बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी ग्रामीण महिलाओं को और लोगों को देना है. साथ ही सीएसपी का संचालन भी किया जा सकता है. प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विभा देवी ने बताया कि सात दिवसीय बैंक सखी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हम लोग पहले से भी कुछ सीखे हुए हैं और यहां भी सीख रहे हैं. यह हमारे काफी काम आएगा. प्रशिक्षण ले रहीं पूनम कुमारी ने बताया वे लोगों की मदद करेंगी. जिससे लोग वित्तीय लेनदेन आसानी से कर सकें.

ये भी पढ़ें: गांव में ग्रामीण मार्ट से जीविका दीदियों को हो रही अच्छी आमदनी, सस्ते दर पर मिल रहे सामान- मंत्री श्रवण कुमार

साथ ही लोगों को प्रधानमंत्री जीवन रक्षक योजना का फायदा बताएंगे. उनको अन्य फायदाें के बारे में भी बताया जाएगा. एक और जीविका दीदी पूनम देवी का कहना है कि महिलाएं पहले घर से निकलती नहीं थीं. उन्हें मना था. अब घर के अलावा गांव के लोगों के लिए भी सहारा बन रही हैं. अटल पेंशन योजना सहित अन्य योजना के बारे में ग्रामीणों को बताया जाएगा. इससे गांव में काफी विकास होगा.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP