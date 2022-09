वैशाली: बिहार में पूर्ण शराब बंदी (liquor ban in Bihar) होने के बावजूद अवैध शराब के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहा है. उत्पाद विभाग ने इस बार बिहार के वैशाली जिले में पटना और महुआ पुलिस के संयुक्त छापेमारी (Joint raids of Excise Department Patna and Mahua Police) में ट्रक पर लदे हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है.आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

उत्पाद विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी: वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग पटना और महुआ पुलिस के संयुक्त छापेमारी में ट्रक पर लदे हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है. बताया जा रहा है कि महुआ पुलिस और उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कन्हौली के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब ट्रक से अनलोड किया जा रहा है. जिसके बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की.



पुलिस ने ट्रक समेत 2 पिकअप किया जब्त : जानकारी के अनुसार पटना उत्पाद और महुआ पुलिस ने मिलकर संयुक्त छापेमारी में एक ट्रक और 2 पिकअप वैन से भरी हुई लाखों रुपए के विदेशी शराब बरामद किया है. गुप्त सूचना के आधार पर 274 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई. वहीं मौके से पुलिस ने दो पिकअप को भी जब्त किया है.





शराब माफियाओं से जुड़े तार खंगालने में जुटी पुलिस : हालांकि पुलिस के छापेमारी की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए है. पुलिस बरामद ट्रक की छानबीन कर रही है. बरामद शराब की कीमत लाखो में आंकी जा रही है. पकड़े गए विदेशी शराब की कीमत 50 लाख रुपए आंकी गयी है. वहीं महुआ पुलिस ने बताया कि, पुलिस शराब माफियाओं से जुड़े तार खंगालने में जुट गई है.

