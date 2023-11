वैशालीः भारतीय रेलवे के लिए इन दिनों सोशल मीडिया सिर दर्द बना हुआ है. 'रेलवे में नौकरी नहीं है, कम हो रही भर्ती' जैसी खबर सोशल मीडिया पर चल रही है. जिससे पब्लिक डोमेन में रेलवे की काफी किरकिरी (Railway recruitment on social media in Vaishali Is Fake) हो रही है. लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. इस तरह का पोस्ट सामने आने के बाद रेलवे ने खुलकर मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा. सोशल मीडिया की खबरों का खंडन कर उसे मात्र अफवाह बताया है.