वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे कोरोना के तीसरी लहर (Third Wave Of Corona Virus In Bihar) के दौरान काफी सतर्क हो गया है. पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) के माध्यम से लगातार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की जा रही है. कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं. साथ ही सभी स्टेशनों पर राज्य सरकार से सहयोग लेने की बात भी सामने आई है.

सीपीआरओ राजेश कुमार का दावा है कि कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे पूरी तरह सतर्क है. ट्रेन से यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए रेलवे पूरी सावधानी बरत रही है. इसके लिए प्रमुख स्टेशनों पर राज्य सरकार से मदद लेकर यात्रियों को पूर्ण संक्रमण से बचाने की बात भी कही जा रही है. इस विषय में पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है. इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे पूरी तरह से सतर्क और सजग है.

पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले रेलवे कर्मचारी, जो ऑफिस आ रहे हैं, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही साथ जो अटेंडेंस है, उस पर भी जल्द ही एक निर्णय लिया जाना है. इसके अतिरिक्त भी जो हमारे रेलयात्री के लिए प्रोटोकॉल चल रहा है वह चलता रहेगा. उन्होंने कहा कि रेल यात्रा के दौरान सभी मास्क पहने रहे. समय-समय पर हाथ साबुन से धोते रहें. सैनिटाइज का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें.

राजेश कुमार ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे पूरे तरीके से सजग और सतर्क है. ऑफिस आने वाले कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. मेरी यात्रियों से अपील है कि सभी मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें. इन सभी गाइडलाइंस को दोबारा से शुरू किया जा रहा है. साथ ही सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर राज्य सरकार के सहयोग से टीम तैनात की जा रही है, जो आने-जाने वाले यात्रियों की कोरोना की जांच करेगी. उन्होंने यात्रियों से निवेदन करते हुए कहा कि वह तमाम तरह की सावधानियां बरतें और कोरोना की जांच कराने में सहयोग करें.

बता दें कि कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते ही रेल में यात्रियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है. ऐसे में चाह करके भी पूर्व मध्य रेलवे अपने कर्मियों से यात्रियों के जत्थे को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता है. ऐसे में राज्य सरकार की मदद रेलवे के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन मामला तब अटक जाता है जब राज्य सरकार के कर्मी स्टेशनों से गायब हो जाते हैं.

हालांकि इस विषय पर पूर्व मध्य रेलवे कुछ भी स्पष्ट तौर से बोलने को तैयार नहीं है. आपको बता दें कि बीते मंगलवार को ईटीवी भारत की टीम के ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी. हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 का बोर्ड लगाकर कर्मी लापता देखे गए. स्टेशन के बाहरी कैम्पस, स्टेशन का मुख्य गेट, प्लेटफॉर्म और विश्रामगृह तक यात्रियों की किसी प्रकार की कोई भी जांच नहीं की जा रही थी.

ईटीवी भारत की टीम ने स्टेशन पर उपस्थित कुछ यात्रियों से पूछताछ भी की थी कि उनका कोरोना जांच किया रहा है या नहीं. यात्रियों ने बताया था कि स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की गयी और न ही किसी प्रकार के गाइडलाइन का पाल कराया जा रहा था. इन सभी मामले को देखते हुए अब एक ही उपाय बचता है वह यह है कि रेलयात्री खुद से ही कोविड-19 नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में मदद करें.

