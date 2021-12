वैशाली: बिहार के वैशाली में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 पर हादसा (Road Accident in Vaishali) हो गया. जहां सड़क पार कर रही मां-बेटी को बस ने ठोकर (Bus Hit Mother and Daughter in Vaishali) मार दी. जिससे बच्ची की घटनास्थल पर मौत (Girl Dies Due to Bus Collision in Vaishali) हो गयी, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हो गयी. घायल को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. दुर्घटना की जानकारी होने पर पहुंचे आक्रोशित लोगों ने बच्ची के शव को रखकर सड़क जाम कर दिया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के इमादपुर चौक की है.

ये भी पढ़ें- भोजपुर में पिकअप की ठोकर से एक की मौत दूसरा जख्मी, नाराज परिजनों ने NH किया जाम

वहीं, भगवानपुर थानाध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि घटना उस वक्त घटी जब रघुनाथपुर निवासी शिव शंकर साहनी की पत्नी पूजा देवी अपनी चार वर्षीय बच्ची कली कुमारी के साथ इमादपुर चौक से रघुनाथपुर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान पटना से मुजफ्फरपुर की ओर जा रही बस ने ठोकर मारते हुए भाग गयी. जिससे बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि मां पूजा देवी घायल हो गयी. जिसे इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में भर्ती कराया गया है.

दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने ठोकर मार कर भाग रही बस को पिकअप वैन से खदेड़ा. सूचना मिलने पर भगवानपुर थाने की गाड़ी ने बस को खदेड़ कर पकड़ा. एलएन कॉलेज भगवानपुर के समीप बस को रोककर चालक को पकड़ लिया.

ये भी पढ़ें- पटना में अपराधियों ने घेरकर दो कार सवारों को गोलियों से भून डाला

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP