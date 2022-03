वैशाली: हाजीपुर के अनवरपुर चौक ( Thief Beaten By People In Anwarpur Chowk Hajipur) पर एक बाइक चोर (Bike Thief Beaten By People In Vaishali) मास्टर चाबी से बाइक स्टार्ट कर रहा था. उसी दौरान लोगों ने उसे दबोच लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी. बताया जाता है कि चोर जिसकी बाइक की चोरी कर रहा था वह बाइक किसी बैंककर्मी का था. चोर की पिटाई करने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली वैसे ही नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई. काफी मशक्कत के बाद बाइक चोर को भीड़ के चंगुल से पुलिस ने छुड़ाया.

इससे पहले कई बार अनवरपुर चौक पर बाइक चोरी की घटना को चोर अंजाम दे चुके हैं. चोरी की घटनाओं से लोगों में पहले से ही गुस्सा था. शनिवार को जैसे ही बाइक चोरी करते चोर पकड़ाया लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. मौके पर मौजूद लोगों ने चोर का कॉलर पकड़ लिया. भीड़ ने थप्पड़ और घूंसों से जमकर चोर की पिटाई की. इस दौरान युवक भीड़ से रहम की भीख मांगता रहा. लेकिन उसकी फरियाद किसी ने नहीं सुनी.

लोगों ने रंगे हाथ चोर को पकड़ा उसके बाद उसकी जमकर धुनाई कर दी. चोर की पिटाई का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. नगर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट बता पाएगी. फिलहाल बाइक चोर को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. वहीं पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

