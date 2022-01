वैशाली: बिहार के वैशाली में (Crime in Vaishali) अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. इन दिनों जिले में चोरों, अपराधियों की बहार आ गई है. आलम ये है कि अपराधी जहां लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं. वहीं, चोर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सक्रिय हो गए हैं. जिससे, गांव में रहनेवाल लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ताजा मामला वैशाली थाना के भगवानपुर रत्ती पंचायत का है. जहां, चोरों ने उपमुखिया सुजीत कुमार के दरवाजे पर लगी उनके बड़े भाई अजित कुमार की बाइक और कार की चोरी महज 8 मिनट मे (Bike and Car Theft in Vaishali) कर ली.

मिली जानकारी के अनुसार, सुबह जब घर के लोग जगे तो दोनों गाड़ी गायब थी. घरवालों को पता चला कि घर से दो सौ मीटर दूर उनकी गाड़ी बीच सड़क पर खड़ी है. जिसके बाद, घर के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि गाड़ी सड़क पर खड़ी है और कार की बैट्री गायब है. दरअसल, चोरों से कार स्टार्ट नहीं हो सका जिसके बाद चोर कार छोड़कर कार की बैट्री बाइक के साथ लेकर चले गए. हालांकि, चोरी की सारी करतूत घर मे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह पहले दो फिर तीन चोर आते हैं और बारी-बारी से बाइक और कार की चोरी कर लेते हैं.

वैशाली में उपमुखिया के दरवाजे से कार और बाइक चोरी

सीसीटीवी में दिख रहा है कि चोरी करने से पहले चोर कार की सफाई करते है और फिर आराम से गाड़ी पर अपना हाथ साफ कर लेते हैं. बहरहाल, पीड़ित ने वैशाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराया है. सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को सौंप दिया है जिसके आधार पर पुलिस चोरों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर लेने का दावा कर रही है. इस विषय में गाड़ी मालिक अजीत कुमार ने बताया कि देर रात चोर आए थे और वो गाड़ी चोरी कर ले जा रहे थे. लेकिन, आगे गाड़ी नही ले जा सके.

पीड़ित गाड़ी मालिक अजीत कुमार ने बताया कि गाड़ी चोर नहीं ले जा सके जिससे गाड़ी मिल गई. सीसीटीवी कैमरे में देखा तो पता चला कि चोर गाड़ी को धक्का मारकर गाड़ी ले जा रहे हैं. सुबह जब ग्रामीणों ने बताया तब पता चला दोनों गाड़ी गायब है. उसके बाद थाना में लिखित आवेदन दिया है. गौरतलब है कि वैशाली जिले में हर तरह के अपराध को अपराधी सरेआम अंजाम दे रहे हैं. लूट हो छिनतई हो या चोरी हो या फिर खून खराबा हो अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

