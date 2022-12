वैशाली: बिहार में जहरीली शराब से मौत (Death due to spurious liquor in Bihar) का सिलसिल जारी है. वैशाली के महनार में भी पिछले दिनों तीन लोगों की मौत हुई थी. पुलिस लगातार शराब माफियाओं पर नकेल कस रही है, लेकिन इसके बाद भी विफल है. इस बीच इस बारे में शराबबंदी पर मंत्री मदन सहनी का बयान (Minister Madan Sahni statement on prohibition) सामने आया है. उन्होंने जहरीली शराब बेचने वालों पर नकेल कसने की जगह अलग ही तर्क दे दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी 6 से 12 दिसंबर तक करेंगे आरक्षण अधिकार यात्रा

मंत्री मदन सहनी की अजीबोगरीब बयान: दरअसल, मंत्री मदन सहनी वैशाली के लालगंज पहुंचे थे. जहां अखिल भारतीय अतिपिछड़ा महासभा के द्वारा आयोजित आरक्षण पदयात्रा के तहत उन्हें लोगों से मिलना था. मंत्री के लालगंज पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. लोगों से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने मरने वाले को ही गैरकानूनी बता दिया. मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बिहार में शराब पीना और पिलाना दोनों गैरकानूनी है. ऐसे में जो लोग पी रहे हैं वह गैर कानूनी काम कर रहे है. उन्होंने आगे कहा कि अभी शाम का समय है. यहां इतने लोग जमा हैं, अगर पहले वाली बात होती तो 10 से 20 परसेंट लोग शराब के नशे में होते. उन्होंने सफाई देते हुए कहा की आप मुंह सूंघ लीजिए कोई भी शराब नहीं पिया है.

शराबबंदी पर सियासत: बिहार सरकार भी लगातार शराबबंदी को सफल बनाने की प्रयास में लगी हुई है. बावजूद जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला जारी है. ऐसे में जहरीली शराब माफिया पर नकेल कसने के बजाय मंत्री जी का मरने वालों के लिए यह बयान देना की बिहार में शराब पीना गैरकानूनी है. बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है. जबकि कायदे से उन्हें पुलिस विभाग, उत्पाद विभाग व एंटी लिकर टास्क फोर्स सहित अन्य विभागों की कार्यशैली के बारे में बताना चाहिए था कि किस तरह ये सिस्टम शराबबंदी को सफल बनाने में लगा हुआ है.

"सबसे पहले यह जान लीजिए कि बिहार जब शराब मुक्त और नशा मुक्त प्रदेश है. यहां शराब पीना और बेचना देना दोनों कानूनन अपराध है. उसके बावजूद भी अगर कोई शराब पीते हैं या नशा करते हैं, तो वह तो गैरकानूनी है. शराबबंदी का असर ही है कि इतने लोग आज से 6 साल पहले हम लोग इकट्ठा होते तो शाम के टाइम में इसमें कम से कम 10 से 20 पर्सेंट लोग नासा के शिकार होते हैं. लेकिन आप खुद मुंह सुंघकर देख लीजिए कि एक भी आदमी शराब नहीं पिया है. यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है."- मदन सहनी, मंत्री, बिहार सरकार