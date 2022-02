पटना: बिहार में भाजपा और जदयू के नेताओं के बीच जुबानी जंग (BJP and JDU tussle) लगातार जारी है. दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं. शराबबंदी से लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा (special status to bihar) देने की मांग समेत कई मुद्दे पर दोनों दलों में रार ठनी है. इसी बीच बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Bihar Deputy CM Tarkishore Prasad) ने बड़ा बयान दिया है. बीजेपी और जदयू की तकरार ( BJP and JDU tussle) पर उन्होंने कहाल कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से कोई विवाद नहीं है. केंद्र सरकार सभी राज्यों के लिए काम कर रही है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कितनी सड़कें-पुल-पुलिया बन रही हैं. विकास के काफी काम हो रहे हैं. जदयू-बीजेपी मिलकर सात निश्चय सहित कई बढ़िया काम कर रहे हैं. ऐसे में कोई भी विवाद नहीं है. वहीं, राजद विधायक तेजप्रताप यादव द्वारा बिहार में जल्द सरकार गिरने को लेकर दिये गए बयान के जवाब में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा की वे पूरे परिवार पर कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं. हम लोग पूरे बिहार के लिए काम करते हैं और वह अपने परिवार के लिए काम करते हैं. उनका काम है बस रोज-रोज कुछ न कुछ कहते रहना.

बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद

एक अन्य सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि केंद्र सरकार से जो फंड आ रहा है, उसका उपयोग किया जाएगा. दरअसल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद एक मेडिसिन मॉल का उद्घाटन करने हाजीपुर पहुंचे थे. यहां उनका भव्य स्वागत किया गया. मौके पर हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह, बीजेपी नेता वह जिला पार्षद मनीष शुक्ला, डॉ. नितेश शुक्ला व सतीश शुक्ला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस तरह का दवाखाना उन्होंने पहली बार देखा है जहां लोगों को छूट के साथ दवाइयां और अन्य सामान एक ही छत के नीचे मिलेंगे.

डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यूपी चुनाव के सवाल पर कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनना तय है. वहां भाजपा सरकार ने 5 वर्षों में काफी काम किया है. जो यूपी की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाया है. साथ ही जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी सहेजने का काम किया है. भले ही बिहार सरकार की कार्यशैली को लेकर कहीं तारीफ तो कहीं शिकायत की बातें सामने आती हैं लेकिन हाजीपुर पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बेहद ही सहज अंदाज में दिखे. डिप्टी सीएम होने के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम में हर किसी से मुलाकात की और उसकी बातें सुनीं.

