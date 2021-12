वैशालीः भारत सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा (Promotion of tourism in the country) दे रही है. पर्यटन के लिए ट्रेनों का परिचालन करने वाली (Operation of trains to promote tourism) देश की निजी कंपनियों को सरकार विशेष सुविधा दे रही है. इसके तहत निजी कंपनियां उत्पादन इकाइयों से सीधे नए डिब्बे खरीद सकती हैं. 14 से 20 डिब्बों की बुकिंग 2 साल के लिए हो सकती है. दो गार्ड और ब्रेक वैन सहित न्यूनतम 14 और अधिकतम 20 डिब्बों की बुकिंग पर्यटन के लिए करा सकते हैं. वहीं, बिहार से भारत गौरव ट्रेन का परिचालन होगा. इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है.

पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर (East Central Railway Zone) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) राजेश कुमार ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी. सीपीआरओ ने बताया कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है.

इसके लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों के साथ-साथ अन्य सेवा प्रदाता भी आसान प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किसी ट्रेन की बुकिंग कर सकते हैं. आवश्यकता के अनुरूप इसके परिचालन रूट का निर्धारण कर सकते हैं. भारत गौरव ट्रेन में सेवा प्रदाता एसी फर्स्ट क्लास, एसी सेकेंड क्लास, एसी थ्री टीयर, एसी चेयर कार, पैंट्री कार जैसे डिब्बों की बुकिंग इसके साथ होगी. इस ट्रेन में दो-दो गार्ड कोच और ब्रेक वैन सहित न्यूनतम 14 एवं अधिक तक 20 डिब्बों की बुकिंग कम से कम 2 साल की अवधि के लिए कराई जा सकती है.

ज्ञात हो कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा (Union Railway Minister Ashwani Vaishnav announced) की थी कि भारत गौरव ट्रेन का परिचालन पूर्व मध्य रेलवे से (Bharat Gaurav train operation from East Central Railway) भी शुरू की जायेगी. इसी के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से भी भारत गौरव ट्रेन चलाने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है. इसके लिए पूर्व मध्य रेल के मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री सेवा की अध्यक्षता में तीन उच्चाधिकारियों की कमेटी नामित की गई है.

