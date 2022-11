वैशाली: बिहार के वैशाली जिले में चोरी करने वाले एक युवक को भीड़ ने तालिबानी सजा (Talibani punishment in Vaishali) दी. युवक को लोगों ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा था. जिसके बाद उसे एक पिलर से बांध कर पीटा (One thieves caught stealing in Vaishali) गया. लात घूंसे से पिटाई के बाद बेल्ट से भी उसकी पिटाई की गई. पिलर में बंधे आरोपी को बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है. हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह युवक की जान बचाई और उसे इलाज के लिए लेकर रेफरल अस्पताल पहुंची है. जहां उसका इलाज किया जा रहा है.

युवक को लोगों ने रंगे हाथों बाइक के साथ पकड़ा : एक बार फिर भीड़ तंत्र का तालिबानी चेहरा सामने आया है. बाइक चोरी के आरोपी को पहले पिलर से बांधा गया फिर बेरहमी से उसकी जबरदस्त पिटाई की गई. महुआ थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में किसी व्यक्ति की बाइक चोरी होने का हल्ला हुआ. चंद मिनटों में ही बाइक चोरी होने की बात सामने आई. हालांकि महुआ बाजार में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग इधर-उधर चोरी गई बाइक को खोजने लगे. तभी शोरशराबे के बीच बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने रंगे हाथों बाइक के साथ पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ ने उसकी पिटाई शुरू कर.



1 दिन में जिले में दूसरी घटना : 1 दिन में जिले में दूसरी घटना सामने आई है. पहले जहां नगर थाना क्षेत्र के अंजानपीर चौक पर चोरी के आरोपी की जबरदस्त पिटाई का वीडियो सामने आया था वहीं शाम होते-होते महुआ थाना क्षेत्र से चोरी के आरोपी के वीडियो सामने आया है. जिसमें एक और निर्मित मकान के पिलर से रस्सी के सहारे बाइक चोर के आरोपी को बांध दिया गया इसके बाद भीड़ तंत्र और बेरहम हो गई. वीडियो में मौजूद बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद हैं. कुछ लोग पीट रहे है. लोगों को देखकर कहा जा सकता है कि यह भीड़ तंत्र का कहीं न कहीं तालिबानी चेहरा ही है.

" चोर के पिटाई की बात सामने आई थी. जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चोर को कब्जे में ले लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. चोरी के आरोप पकड़े गए युवक का नाम राकेश कुमार है. हालांकि वह कहां का रहने वाला है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है." - राज किशोर चौधरी, एएसआई, महुआ थाना