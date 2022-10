वैशाली: बिहार के वैशाली में सड़क पर फैली गंदगी (Garbage Spread On Road In Vaishali) और जलजमाव के खिलाफ लोगों का जबरदस्त तरीके से गुस्सा (Anger People Due To Government Mismanagement) फूट पड़ा है. हाजीपुर के अनवरपुर चौक पर बांस-बल्ले से लोगों ने सड़क को जाम कर दिया. इस बीच नगर परिषद की एक गाड़ी को भी स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया. सड़क पर जमा गंदगी से भड़के लोगों ने जमकर बवाल काटा. सड़क जाम करने से हाजीपुर स्टेशन रोड से पूरे शहर में आने-जाने का रास्ता पूरी तरह जाम हो गया. जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क जाम होने की सूचना पर नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर रास्ते से जाम हटवाया.

ये भी पढ़ें- डेंगू के रोकथाम के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की बैठक, विभाग को दिये निर्देश

वैशाली में सड़क पर गंदगी देख भड़के लोग : सड़क जाम कर रहे लोग पुलिस की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे. दरअसल, हाजीपुर में डेंगू तेजी से पैर पसार (Dengue Outbreak In Hajipur) रहा है. इसके बावजूद सरकार और प्रशासन की तरफ से सफाई, जलजमाव निकासी और फोगिंग का इंतजाम नदारद है. हालत ऐसे हैं कि शहर के व्यस्त बाजार में घुटने भर जलजमाव और गंदगी का अम्बार दिख रहा है. ऐसे में बदइंतजामी के खिलाफ आज शहर के लोग सड़क पर आ गए और नगर परिषद की गाड़ी को सड़क पर बंधक बना बवाल करने लगे.

नगर परिषद की गाड़ी को घेरा : जाम और बवाल की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाया लेकिन डेंगू से परेशान लोग बदइंतजामी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर खासे नाराज थे. यही कारण है कि जाम करने में शामिल कोई भी व्यक्ति पुलिस की बात सुनने को तैयार नहीं था. स्थानीय मोहम्मद सोहराब ने बताया कि 4 महीने से हम लोग नगर परिषद को लिखकर दे रहे हैं कि यहां पानी जाम है, गंदगी लगा हुआ है, पानी निकलने का कोई साधन नहीं है. इसीलिए हम लोगों ने नगर परिषद की गाड़ी को रोक लिया है.

'नगर परिषद के खिलाफ लोगों ने सड़क जाम किया है, पानी जमा है. जिससे नाराज दुकानदारों ने जाम किया है. नगर परिषद् के वरीय अधिकारियों को बुलवाया जा रहा है. स्थिति संभाल लिया गया है.'

अरविन्द कुमार, ट्रैफिक पुलिस प्रभारी

बिहार में डेंगू का बढ़ता प्रकोप : गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना में डेंगू की स्थिति विस्फोटक हो गई है. पटना के लगभग हर घर में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं. नए मामले आने के साथ-साथ पटना में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. पूरे प्रदेश में डेंगू पैर पसारने लगा है. सूबे में डेंगू के आंकड़ों पर नजर डालें तो संख्या 4200 के पार चली गई हैं. डेंगू के मामले बढ़ने के साथ-साथ हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और इसके साथ ही प्लेटलेट्स की मांग (Demand for platelets increased in patna) भी बढ़ गई है. प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू मरीजों की भीड़ अधिक बढ़ रही है. अकेले रुबन अस्पताल में लगभग डेढ़ सौ के करीब डेंगू के मरीज एडमिट हैं.