वैशाली: बिहार के वैशाली में बालू के अवैध कारोबार (Illegal Sand Mining In Vaishali) के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसके तहत अनुमंडलवार छापेमारी की जा रही है. सदर अनुमंडल हाजीपुर में दो जगहों पर पुलिस ने रेड किया तो वहीं महनार अनुमंडल क्षेत्र के मुरौव्वतपुर में एसडीएम सुमित कुमार ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी कर एक दर्जन बालू लदे ट्रक को (Vehicle Checking For Illegal Sand In Vaishali) जब्त किया है. मौके पर खनन विभाग की टीम को भी बुलाया गया था.

हाजीपुर में कई ट्रक और जेसीबी जब्त: हाजीपुर में भी अंजानपीर चौक, बालादास घाट के अलावा गंगाब्रिज थाना के पास रेड मारकर ट्रक और जेसीबी को जब्त किया है. इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया. सदर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने बताया कि सदर एसडीएम के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने बालू के अवैध कारोबार को लेकर कई जगहों पर छापेमारी की. जिसके तहत नगर के रामचौरा से एक जेसीबी, एक लोडर और दो ट्रेलर बालू को जब्त किया गया.

"हमलोगों ने एक विशेष अभियान चलाकर बालू के अवैध कारोबारियों पर करवाई की है. अनुमंडल पदाधिकारी और खनन विभाग के इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिस बल के साथ मिलकर छापामारी की गई थी. जहां से एक लोडर, एक जेसीबी सहित अन्य दो ट्रेलर को जब्त किया गया है. जब्त बालू का नापी कर कार्रवाई की जाएगी" - ओमप्रकाश, सदर एसडीपीओ, हाजीपुर

अवैध रूप से किया जा रहा बालू खनन: बालू खनन शुरू होने के बाद से लाइसेंसधारी संवेदकों के अलावा बड़े पैमाने पर अवैध रूप से भी बालू खनन किया जा रहा. जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को मिली थी. जिसपर अनुमंडल वार टीम बनाकर एक साथ कई जगहों पर छापेमारी की गई. इधर, प्रशासन के इस कार्रवाई से वैध बालू लदे ट्रकों के चालक को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि नो इंट्री और चेकिंग होने से परेशानी होती है. पैसा भी खर्च होता है.