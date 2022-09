वैशालीः बिहार के वैशाली में बेटी के ससुराल पहुंचे एक पिता का ऐसा स्वागत हुआ कि आप जानकर दंग रह जाएंगे. जिले के हिलालपुर निवासी सोमनाथ सिंह नगर थाना क्षेत्र के गुदरी में अपने बेटी के ससुराल पहुंचे थे. यहां उन्होंने उसके ससुरालवालों से अपनी बेटी का मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा, क्योंकी उन्हें अपनी बेटी का इंटर में एडमिशन कराना था. इस सवाल को सुनते ही बेटी के घरवाले आगबबूला हो गए और बाहर के कुछ गुंडों को बुलाकर उनकी पिटाई (Father Beaten by Her daughter In laws in Vaishali) कर दी. घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

