वैशालीः बिहार के वैशाली में 200 मीटर की दूरी में रहने वाले एक ही वार्ड के चार लोगों की मौत (4 People Died In Malahi Village of vaishali) से इलाके में सनसनी फैल गई. हालांकि चारों मृतक बुजुर्ग थे और बीमार चल रहे थे, लेकिन 5 घंटे के भीतर (Four People Died Within 5 hours In Vaishali) ही सभी की मौत ने गांव के लोगों को दहशत में डाल दिया है. दहशत का सबसे बड़ा कारण यह है कि मरने वाले चारों बुजुर्ग के आपस में काफी अच्छे रिश्ते थे. इनका रोज का मिलना जुलना तो होता ही था एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ निभाते थे. चारों की मौत के बाद जिला प्रशासन की ओर से जांच के लिए एक मेडिकल टीम गांव भेजी गई. जहां जांच के बाद सभी की मौत का कारण बीमारी बताया गया. जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.





5 घंटे के भीतर चार लोगों की मौतः पूरा मामला जिले भगवानपुर प्रखंड के मियांबेरी पंचायत (Miyaberi Panchayat of Bhagwanpur Block) के मलाही गांव का है, जहां वार्ड नंबर 11 में एक ही दिन में 5 घंटे के भीतर पत्नी पति समेत चार लोगों की मौत के बाद हर कोई स्तब्ध हो गया है. मरने वाले 4 लोग बुजुर्ग थे. इसमें 2 लोग बीमार थे जिनका इलाज चल रहा था. जबकि दो की स्वभाविक मौत हो गई है. चार लोगों की मौत के बाद जब इनका शव निकला तो गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया. चारों लोगों का अंतिम संस्कार हाजीपुर के कौनहारा घाट पर किया गया. ग्रामीणों ने बताया कि एक के बाद एक हुई मौत से आहत गांव वालों के घरों में रात को चूल्हा नहीं जला. सबसे पहले दोपहर बाद शाम 3 बजे साधु सिंह की मौत की सूचना मिली. उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था. वह करीब 65 वर्ष के थे और बीते 1 सप्ताह से बीमार चल रहे थे. मौत की खबर सुनते हैं उनके परिजनों में कोहराम मच गया.

पत्नी के मरने से सदमे में पति की भी मौतः इसी बीच 1 घंटे बाद 4 बजे उसी वार्ड के 80 वर्षीय बैजू महतो की स्वभाविक मौत हो गई. 1 घंटे में दो लोगों की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीण अभी अंतिम संस्कार की तैयारी में ही जुटे थे कि इसी बीच करीब रात 8 बजे 75 वर्षीय फुल कुमारी देवी के निधन की खबर ने ग्रामीणों को झंकझोर कर रख दिया. घर में रोना-धोना मचा हुआ था. मृतक के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई थी. इसी बीच चंद घंटो बाद फुल कुमारी देवी के पति 80 वर्षीय सुखी दास पत्नी की मौत का सदमा नहीं झेल पाए और उन्होंने भी दम तोड़ दिया. 5 घंटे के अंदर एक के बाद एक चार लोगों की मौत से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया.

चारों शवों का एक साथ अंतिम संस्कारः घटना के दूसरे दिन सुबह एक साथ चारों शवों को अंतिम संस्कार के लिए कोनहारा घाट हाजीपुर लाया गया, जहां सभी का अन्तिम संस्कार किया गया. इस विषय में गांव के मुखिया उमेश राय ने बताया कि बहुत दुखद संदेश है कि एक ही वार्ड के चार आदमी की मृत्यु हो गई. वह भी चार-पांच घंटे के अंतर में. यह समाज के लिए बेहद दुखद है. मेडिकल टीम आई थी जिसने जांच कर बताया कि बीमारी से मौत हो गई. वहीं, मृतक पति पत्नी के पुत्र ईश्वर दास ने बताया कि मेरे माता पिता के मरने से पहले गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. उसके बाद मां की मौत हुई फिर पिता की मौत हो गई.

"बहुत दुखद यह संदेश है कि एक ही वार्ड के चार आदमी की मृत्यु हो गई वह भी चार-पांच घंटे के अंदर. यह समाज के लिए बेहद दुखद है मृतक सभी लोग एक दूसरे के काफी करीबी थे. सभी एक दूसरे की मौत की खबर सुनकर सदमे में आए और मरते गए. मेडिकल टीम आई थी जांच किया और बताया कि बीमारी से मौत हुई है" - उमेश राय, मुखिया