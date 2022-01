सुपौल: बिहार के सुपौल जिले में छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या छह में हुई अगलगी की घटना में एक परिवार का आशियाना खाक (two houses burnt in fire in supaul) हो गया. अगलगी की इस इस घटना में दो घर जल गये. घर में रखे लाखों के सामान खाक (Property destroyed by fire in Supaul) हो गये. वहीं, आग की चपेट में आने से आठ पशुओं की झुलसकर मौत हो गई.

पीड़ित गृहस्वामी व वार्ड सदस्या सैरून निशा द्वारा अंचल कार्यालय एवं थाना को आवेदन देकर सरकारी स्तर से मुआवजा दिलाने की मांग की गई है. जानकारी अनुसार अचानक हुई अगलगी की घटना के बाद आग की तपिश से घर में सोये लोगों की नींद खुली और सभी जान बचाकर घर से बाहर निकले.

गृहस्वामी के शोर से जमा हुए ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. आग के नियंत्रित होने तक दो घर, अनाज, कपड़े, फर्नीचर, जेवरात, नगदी सहित सभी घरेलू सामग्री जलकर स्वाहा हो गया. वहीं, आग की चपेट में आने से आठ पशुओं की झुलसकर मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार भीषण ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे आ गया है.

