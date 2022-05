सुपौल: बिहार (Road Accident In Bihar) के सुपौल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के पिपरा-त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग (एनएच 327ई) पर गजहर गांव के पास सड़क किनारे बने घर पर एक ओवर लोडेड ट्रक पलट गया (Truck Overturned at a Home In Supaul). ट्रक पलट जाने से घर में सो रहे 2 बच्चों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी. मृत दोनों बच्चे भाई-बहन थे. वहीं इस घटना में घर में बच्चों के साथ सो रही मां और बेटे गंभीर रूप से जख्मी हो गए. जिसे इलाज के लिए त्रिवेणीगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है.

तेज रफ्तार ट्रक घर पर पलटा: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्थानीय अनिल राम की 25 वर्षीय पत्नी रंजना देवी अपने तीन बच्चों के साथ घर में सो रही थी. इसी दौरान सुबह में गिट्टी लदा एक तेज रफ्तार ओवर लोडेड ट्रक घर पर पलट गया. जिससे घर में सोई मां और 3 बच्चे ट्रक के नीचे दब गए. ट्रक के नीचे दबने से दो बच्चे 5 वर्षीय श्रवण कुमार और 7 वर्षीय सरस्वती कुमारी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं मां सहित उनका 3 वर्षीय बेटा लक्ष्मण कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया. जिसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया: घटना के बाद गांव में हाहाकार मच गया. आसपास के लोग घटना स्थल की और दौर पड़े. लोगों ने ट्रक और गिट्टी के नीचे दबे चारों लोगों को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला. जहां मौके पर ही दो बच्चे दम तोड़ चुके थे. घटना के संबंध में मृतक के चाचा गजेंद्र राम ने बताया कि हादसे में उनके एक भतीजे और एक भतीजी की मौत हो गई है. जबकि, इस घटना में एक भतीजा और उसकी भाभो जख्मी हो गई. जिसे रेफर कर दिया गया है.

ट्रक ड्राइवर फरार: रेफरल अस्पताल के चिकित्सक डॉ दीपक कुमार ने बताया कि एक्सीडेंट में जो जख्मी को यहां लाया गया था, उसे प्राथमिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया है. जबकि दो बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी. घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्रेतर कार्रवाई में जुटी हुई है. ट्रक पलटने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया.

