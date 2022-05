सुपौल: सुपौल जिले में बलुआ थाना अंतर्गत ललितग्राम(Road Accident In Supaul) ओपी क्षेत्र डोररा गांव के समीप एनएच 57 पर वैन व ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई. इस टक्कर में एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि हादसे में चार लोग जख्मी हुए हैं. स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को घटना की जानकारी दी गई. पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया.

सड़क हादसे में 3 की मौत: स्थानीय लोगों ने बताया कि वाहनों की टक्कर से जोरदार आवाज सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. इस दुर्घटना की सूचना ओपी पुलिस को दी गई. सूचना के बाद ओपी प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. उसके बाद आसपास के लोगों के सहयोग से घायल व्यक्तियों को उपचार के लिए पीएचसी प्रतापगंज भिजवाया. पुलिस ने शनिवार की सुबह मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए सुपौल भेज दिया.

मिली जानकारी के अनुसार मृतक जदिया थाना क्षेत्र के जदिया वार्ड संख्या 15 निवासी भूपेंद्र मंडल व उनकी नातिन (Three People Died In Accident In Supaul) दो वर्षीया रीमा कुमारी और यूपी के सीतापुर जिला निवासी बिनोद कुमार दास बताये गये. जबकि जख्मी लोगों में जदिया निवासी मृतक भूपेंद्र मंडल की पत्नी सरस्वती देवी, यूपी के सीतापुर निवासी राजकिशोर दास, संतोष कुमार व चंद्रकिशोर दास शामिल हैं.

सड़क पर मौत की 'झपकी': स्थानीय ओपी प्रभारी किशोरी प्रसाद यादव की मानें तो दुर्घटना देर रात करीब एक बजे हुई. कार चालक की झपकी के कारण ट्रक के साइड में टक्कर हुई. दुर्घटनाग्रस्त कार को देखने से ऐसा लग रहा है. दुर्घटना के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भाग निकला. शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया. वहीं सभी घायलों का उपचार किया गया, जानकारी यह भी मिल रही है कि सारे लोग खतरे से बाहर हैं. ओपी प्रभारी ने बताया कि मामले में कार्रवाई के लिए आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

