सुपौल: राज्य सरकार भले ही सरकारी अस्पताल में समुचित संसाधन और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती हो, लेकिन जमीनी स्तर स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर है. ताजा मामला सुपौल के अनुमंडलीय अस्पताल त्रिवेणीगंज (Sub Divisional Hospital Triveniganj) से जुड़ा है. जहां सड़क हादसे (One Person Die in Road Accident in Supaul) में जख्मी एक मरीज को डॉक्टरों ने इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया था. लेकिन, समय से एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. घटना को लेकर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रेम रंजन ने बताया कि अस्पताल में एक मात्र एम्बुलेंस है. जो जर्जर अवस्था में है.

ये भी पढ़ें- उत्पाद विभाग और पुलिस का छापेमारी अभियान, 400 लीटर देसी शराब समेत दर्जनों भट्ठियों को किया गया नष्ट

दरअसल, जदिया थाना क्षेत्र के बघेली पंचायत के रघुनाथपुर वार्ड नम्बर 3 निवासी रंधीर यादव का 18 वर्षीय पुत्र सिंटू कुमार अपने घर से साइकिल पर सवार होकर जदिया बाजार जा रहा था. इसी क्रम में जदिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर चौक पर तेज रफ्तार की बाइक ने पीछे से उसको ठोकर मार दिया. जिसके बाद जख्मी छात्र सिंटू को स्थानीय, लोगों और परिजनों ने जख्मी अवस्था में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. जहां, डॉक्टर की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया.

रेफर होने के डेढ़ घंटे बाद तक परिजन अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए चक्कर काटते रहे लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नसीब नहीं हो सका. थक-हार कर परिजन निजी एम्बुलेंस रिजर्व कर अस्पताल पहुंचे. तब तक सड़क दुर्घटना में जख्मी सिंटू कुमार की मौत हो गई थी. गंभीर रूप से जख्मी को जिस वक्त अस्पताल के डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था. उस वक्त अस्पताल का एक मात्र सरकारी एम्बुलेंस गैरेज में था. जब एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बीती रात एम्बुलेंस में खराबी हो गई थी. जिसे ठीक कराने के लिए रात में ही गैरेज में लगा दिया गया.

इस मामले को लेकर जब अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रेम रंजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मात्र एक एम्बुलेंस है. जो जर्जर अवस्था में है. सिविल सर्जन को भी इसकी जानकारी है. फिर भी यह परेशानी समाप्त नहीं हो रही है. मंगलवार की बैठक में भी यह जानकारी अधिकारियों को दी गई है.

ये भी पढ़ें- सुपौलः बहन को परीक्षा दिलाने जा रहे भाई की सड़क हादसे में मौत, छात्रा भी बुरी तरह घायल

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP