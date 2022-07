सुपौल: सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या कर दी गई (Old aged farmer shot dead) है. लतौना उत्तर पंचायत के कसहा वार्ड नम्बर 4 के निवासी 62 वर्षीय किसान जगदीश यादव की उसके ही घर में बने एक झोपड़ीनुमा घर में अपराधियों ने तब गोली मार कर हत्या कर दी जब वे सोये हुए थे (Old aged farmer while sleeping shot dead).

सुबह घर वालों ने देखा खून से लथपथ शव : घटना के संबंध में हत्या के शिकार किसान जगदीश यादव के बेटे रौशन कुमार का कहना है कि रात में खाना खाने के बाद पिताजी मवेशी वाले घर में अकेले सोये हुए थे. गुरुवार की सुबह घर के लोगों ने उनका खून से लथपथ शव देखा. अपराधियों ने गोलीमार कर उनकी हत्या कर दी. रौशन का कहना है कि उसके पिता की किसी से किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव : हत्या की सूचना पाकर त्रिवेणीगंज के एसडीपीओ गणपति ठाकुर के नेतृत्व में त्रिवेणीगंज पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर मामले की जांच शुरू कर दी है. एसडीपीओ ठाकुर ने बताया कि सोयी अवस्था में किसी ने गोली मार 62 वर्षीय जगदीश यादव की हत्या कर दी है. छानबीन की जा रही है. जांच में जो बात सामने आएगी औऱ जो भी मृतक के परिजन लिखकर देंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. मृत किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

