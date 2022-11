सुपौल: बिहार के सुपौल जिले अन्तर्गत निर्मली डीएसपी पंकज कुमार (Nirmali DSP Pankaj Kumar) की गाड़ी के चक्के के नीचे आकर घायल पुलिस जवान की इलाज के दौरान मौत( Injured Supaul Police Jawan Died During Treatment In Darbhanga) हो गई. ड्यूटी के दौरान ही निर्मली प्रखंड कार्यालय से पश्चिम पुलिस इंस्पेक्टर आवास के पास 12 नवंबर की सुबह लगभग 10.30 बजे निर्मली डीएसपी की गाड़ी के पीछे करने के दौरान चक्के के नीचे आ गया था. मृतक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गहमर निवासी रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर अलाउद्दीन का पुत्र सरफराज अंसारी (Deceased Sarfaraz Ansari Resident of Uttar Pradesh), निर्मली डीएसपी आवास में सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात था.

"निर्मली डीएसपी की गाड़ी से पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था. सूचना मिलने के बाद हमलोग दरभंगा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाजरत बेटे से मिलने से पहुंचे थे. इलाज के मेरे बेटे की मौत हो गई. मामले में मैंने निर्मली थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है."- अलाउद्दीन, मृत पुलिस जवान के पिता

पुलिस लाइन में दी गई सलामीः सोमवार को निजी एम्बुलेंस से पुलिस जवान का पार्थिव शरीर निर्मली थाना लाया गया. मृतक पुलिस जवान सरफराज के पिता अलाउद्दीन, दो भाई व अन्य परिजन भी साथ में थे. मृतक जवान के शव को पुलिस लाइन में रखा गया, जहां एसपी की मौजूदगी में नम आंखों से सलामी दी गई. मामले में मृत जवान के पिता ने निर्मली थाना में प्राथमिकी के लिए दिये आवेदन में कहा है कि निर्मली डीएसपी की गाड़ी के ड्राइवर ने लापरवाही और तेजी से वाहन चलाकर उनके पुत्र सरफराज को धक्का मार दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो गई.

डीएसपी की गाड़ी के नीचे आने से हुआ था घायलः बता दें कि निर्मली डीएसपी की गाड़ी के पीछे करने के दौरान चक्के के नीचे आने के बाद सरफराज अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गये थे. हादसे के बाद आसपास के लोगों की मदद घायल जवान को गाड़ी के चक्के के नीचे से बाहर निकाल कर अनुमंडलीय अस्पताल निर्मली में भर्ती कराया गया था. गंभीर स्थिति को देखते हुए अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया था. वहां से बाद में उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान घायल जवान की मौत हो गई.

हादसे के बाद सांस लेने में हो रही थी परेशानीः अनुमंडलीय अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉ. अमित कुमार ने शनिवार को बताया था कि हादसे के बाद पुलिस जवान को अस्पताल लाया गया था. जवान का पसली और पैर फ्रेक्चर था. सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी. प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर देख बेहतर ट्रीटमेंट के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया था.

