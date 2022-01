सुपौल: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar)होने की वजह से इसकी सफलता के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार के सुपौल जिले में सीमा पार से शराब और (Liquor And Drug Smuggling In Supaul) नशीली दवाओं की तस्करी को रोकने के लिए इंडो (Indo Nepal Officials Meeting Held In Supaul) नेपाल के अधिकारियों का कोसी निरीक्षण भवन में वीरपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में बैठक आयोजित किया गया था. इस बैठक में बिहार पुलिस, नेपाल पुलिस, एपीएफ एवं एसएसबी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया है.

इस बैठक के बाद एसडीपीओ ने बताया कि सीमा क्षेत्र से जुड़े नेपाल पुलिस एवं एपीएफ के अधिकारियों की बैठक सीमा पर तैनात एसएसबी एवं बिहार पुलिस के अधिकारियों के साथ हुई जिसमें बिहार में लागू शराबबंदी को पूर्ण रूप लागू करने को लेकर चर्चा हुई. बैठक में बॉर्डर के रास्ते होने वाले शराब की तस्करी को दोनों देश के अधिकारियों के सहयोग से रोकने पर विशेष चर्चा की गई. नेपाल प्रभाग में जो लोग इस तस्करी में सम्मलित हैं, उनको चिन्हित करने एवं भारतीय प्रभाग से जो लोग इस तस्करी से जुड़े हैं. उनको चिन्हित कर तस्करी पर रोक लगाने के लिए गहन विमर्श हुआ है. नेपाल पुलिस एवं एपीएफ के अधिकारियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया है.

वहीं, इंडो नेपाल के अधिकारियों की बैठक में बिहार पुलिस की ओर से सर्किल इंस्पेक्टर के बी सिंह, वीरपुर थानाध्यक्ष डीएन मंडल, बलुआ थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह आदि सीमावर्ती थाने के थानाध्यक्ष मौजूद थे. एसएसबी की ओर से असिस्टेंट कमांडेंट विशाल राणा एवं इन्स्पेक्टर धनश्याम पासवान ने शिरकत की है. जबकि, नेपाल की ओर से एसपीएफ के इंस्पेक्टर भुवन खरगा, सब इंपेक्टर नेपाल पुलिस बराज नीरज कार्की, एसआई नेपाल पुलिस नागेश्वर थंडर, एएसआई नेपाल पुलिस श्रीपुर मदन कुमार सिंह एवं पीसी ललन कुमार यादव शामिल हुए हैं.

