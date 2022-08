सुपौलः बिहार के सुपौल में डबल मर्डर (double murder in supaul) से सनसनी फैल गई है. पिपरखुर्द में सोए अवस्था में पति और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर (husband and wife shot dead in supaul) दी गई. दोनों मिलकर चाय की दुकान चलाते थे. दुकान में दोनों की खून से लथपथ लाश मिली. मरने वाले की पहचान चुन्नी लाल कामत और उसकी पत्नी फूलो देवी के रूप में हुई है. सदर पुलिस सूचना मिलते ही मामले की जांच में जुट गई है.

ये भी पढ़ेंः मधेपुरा में डबल मर्डर: पत्नी और बेटी का सिर काटकर ससुराल पहुंचा पति

चाय की दुकान चलाते थे पति-पत्नीः सदर थाना के पिपराखुर्द के पास तटबंध पर चाय की दुकान चलाने वाले फूलचंद कामत और फूलों देवी की मंगलवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्वी कोसी तटबंध पर पति-पत्नी चाय की दुकान चलाया करते थे. इनकी किसी से दुश्मनी की भी बात अब तक सामने नहीं आ रही है. इस डबल मर्डर से सुपौल मैं भी दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

देर रात हुई हत्याः सुबह जब लोगों ने चाय की दुकान को खोलते हुए नहीं देखा तो झांकने पर पाया की फूलचंद कामत और फूलों देवी की खून से लथपथ लाश एक चौकी पर पड़ी हुई है. इसके बाद लोगों ने तुरंत इस बात की सूचना सदर पुलिस को दी. इसके बाद सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार महतो घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी. लेकिन अब तक यह हत्या क्यों और किसने की इस बात का पता नहीं चल सका है. इस बाबत सदर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार महतो ने बताया की पुलिस फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है.

ये भी पढ़ेंः खगड़िया में फिर NH पर ड्राइवर खलासी की हत्या का दौर शुरू, दहशत में लोग